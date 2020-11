/R E P R I S E -- Invitation médias : Nouveau centre d'escalade sur bloc au Stade olympique/

Le Parc olympique et le groupe Nomad Bloc vous invitent à venir découvrir en primeur leur nouveau centre d'escalade de bloc aménagé au Stade olympique, ce vendredi 27 novembre entre 10 h et 12 h....

Prêts pour l'hiver? L'Arrondissement a tout mis en oeuvre pour que la saison qui s'amorce soit la plus agréable possible. Les préparatifs vont bon train pour que les Rosepatriennes et Rosepatriens puissent prendre l'air et profiter d'activités...