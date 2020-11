Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie 348 500 $ à la Municipalité de Batiscan pour le renouvellement de conduites d'eau





BATISCAN, QC, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain, Mme Sonia LeBel, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 348 500 $ a été accordée à la Municipalité de Batiscan pour la réalisation de travaux d'infrastructures d'eau.

Les travaux, qui débuteront en mai 2021 pour une durée de deux mois, consistent à renouveler des conduites d'eau potable sous les rues Lehouillier et des Jésuites. Ce sont 410 mètres de conduites qui seront remplacés pour permettre une meilleure gestion de l'eau potable de la municipalité.

Dans la région de la Mauricie, ce sont plus de 22,3 M$ d'aide financière que le MAMH a confirmés dans le cadre de ses différents programmes d'infrastructures depuis le 1er avril 2020, en incluant la part provenant du gouvernement fédéral.

Citations

« Toutes les actions de notre gouvernement, qui vise développement socioéconomique du Québec sont essentielles, surtout en ces temps difficiles. L'aide financière accordée aujourd'hui en est un nouvel exemple probant et j'en suis fière. Les municipalités sont des partenaires importants pour notre gouvernement, et nous sommes très heureux de pouvoir les appuyer, par l'entremise de nos divers programmes, afin d'améliorer leurs infrastructures d'eau. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Les travaux de renouvellement de conduites de la municipalité de Batiscan étaient attendus avec impatience. Ce projet améliorera et mettra aux normes les infrastructures existantes. Je suis fière que notre gouvernement y soit associé. Une fois de plus, nous démontrons que nous sommes à l'écoute des besoins des municipalités, et je suis bien heureuse de savoir que la population de Champlain en bénéficiera. »

Sonia LeBel, présidente du Conseil du trésor et députée de Champlain

« Nous poursuivons l'objectif pour les fins auxquelles ces infrastructures sont requises et réduisons ainsi les probabilités de défaillance et la vétusté physique de ces installations, et ce, au profit de la population actuelle et des générations futures. »

Christian Fortin, maire de Batiscan

Faits saillants

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).

Le PQI 2020-2030 prévoit des investissements de près de 7,5 G$ dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

