Air Canada fait le point sur ses activités Fret





Jason Berry est nommé vice-président - Fret

Les pilotes d'Air Canada ratifient une modification à leur convention collective permettant l'exploitation concurrentielle d'avions-cargos dans le marché du fret aérien

MONTRÉAL, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Air Canada est heureuse d'annoncer la nomination de Jason Berry à titre de vice-président - Fret, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2021. M. Berry sera en poste au siège social d'Air Canada à Montréal et relèvera directement de Lucie Guillemette, vice-présidente générale et chef des Affaires commerciales.

Air Canada a également fait le point aujourd'hui sur ses activités Fret et sur les prochaines étapes de son plan stratégique, tandis qu'elle continue de s'adapter rapidement à l'évolution des possibilités présentes sur le marché. À ce jour, elle a exploité plus de 3 500 vols internationaux tout-cargo et met actuellement la dernière main à ses plans de conversion en avions-cargos de plusieurs appareils qu'elle détient -- des 767-300ER de Boeing -- pour tirer pleinement parti des débouchés commerciaux mondiaux du fret.

Le transporteur a aussi conclu une modification à la convention collective avec ses pilotes représentés par l'Association des pilotes d'Air Canada (APAC). Cette modification permettant l'exploitation concurrentielle d'avions-cargos dans le marché du fret aérien a maintenant été ratifiée par les pilotes d'Air Canada.

« Air Canada et Air Canada Cargo ont rapidement saisi de nouvelles occasions commerciales uniques en réponse à l'évolution du marché au cours des 11 derniers mois. De plus, Air Canada a été la première société aérienne dans le monde à modifier des avions pour en doubler la capacité d'emport de fret en retirant des sièges de la cabine passagers, a déclaré Mme Guillemette. Nous exploitons maintenant jusqu'à 100 vols internationaux tout-cargo par semaine, et avec la récente ratification par l'APAC des modalités de l'exploitation fret, nous planifions la conversion en avions-cargos de plusieurs appareils que nous détenons -- des 767-300ER de Boeing récemment retirés du service passagers --, ce qui favorisera la croissance continue des activités Fret d'Air Canada dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

« L'approche entrepreneuriale de Jason, combinée à sa solide expérience du fret aérien, est particulièrement pertinente pour exploiter ces possibilités commerciales et diriger l'orientation stratégique de nos activités Fret afin d'optimiser la croissance du commerce électronique tout en tirant parti du parc aérien d'Air Canada et de sa portée mondiale », a conclu Mme Guillemette.

Avant de se joindre à Air Canada, M. Berry était président de McGee Air Services, filiale en propriété exclusive d'Alaska Airlines. Il y supervisait tous les volets des services à l'aviation : assistance au sol, entretien de la cabine et de l'extérieur des avions, services de mobilité aéroportuaire, services d'enregistrement et en salle d'embarquement. De 2012 à juin 2019, il a dirigé les activités Fret d'Alaska Airlines, assumant la responsabilité directe de tous les aspects des activités Fret et de la conformité, y compris la croissance du chiffre d'affaires. Avant de se joindre à Alaska Airlines, M. Berry a occupé des postes opérationnels comportant des responsabilités croissantes au sein d'autres manutentionnaires et exploitants de fret aérien.

M. Berry est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de la Michael G. Foster School of Business de l'Université de Washington, d'un baccalauréat en administration et en gestion de l'informatique et des technologies de l'information de l'Université Central Washington, et d'un diplôme collégial en commerce et en affaires du Collège South Seattle.

Air Canada est le plus grand transporteur aérien du Canada à proposer des services intérieurs et internationaux. Le transporteur national du Canada compte parmi les 20 plus importantes sociétés aériennes du monde et il a accueilli plus de 51 millions de clients en 2019. Air Canada est membre cofondateur du réseau Star Alliance, le plus vaste regroupement de transporteurs aériens du monde. Air Canada est le seul transporteur d'envergure internationale offrant une gamme complète de services à détenir la cote quatre étoiles en Amérique du Nord, selon la firme de recherche indépendante britannique Skytrax, qui a également proclamé Air Canada meilleur transporteur aérien en Amérique du Nord pour 2019. Pour de plus amples renseignements sur Air Canada, consultez aircanada.com/medias , suivez @AirCanada sur Twitter et LinkedIn, et joignez-vous à Air Canada sur Facebook .

Air Canada Cargo est un fournisseur de services de fret qui a remporté de nombreux prix et qui offre des services de transport de marchandises dans le monde entier par l'intermédiaire de vols réguliers et de vols nolisés spécialisés. En plus d'expédier du fret par les avions d'Air Canada affectés aux services passagers réguliers, Air Canada Cargo en achemine également au moyen de vols tout-cargo assurés par des gros-porteurs du parc principal d'Air Canada, ainsi que par quatre 777-300ER de Boeing et trois A330 d'Airbus qu'Air Canada a modifiés pour le transport de fret en cabine. Pour tout renseignement : https://www.aircanada.com/cargo/fr/

