Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole - La ministre Chantal Rouleau soutient la création de la maison des jeunes virtuelle de LaSalle





MONTRÉAL, le 27 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, est fière d'annoncer l'attribution d'une aide financière de 42 281 $ pour la conception et le déploiement de la Maison des jeunes virtuelle de LaSalle, première maison des jeunes virtuelle au Québec.

L'application LaSSaL, un projet de la Maison des jeunes de LaSalle, pourrait rejoindre plus de 250 jeunes âgés de 12 à 17 ans. Elle vise à leur permettre de socialiser et d'avoir accès, en ligne, à une multitude d'activités et de services d'accompagnement scolaire ou social, dans un lieu dynamique conçu spécialement pour eux.

Citation :

«?Je salue cette initiative qui transpose la Maison des jeunes de LaSalle dans le monde virtuel. Dans le contexte sanitaire actuel que nous connaissons, c'est un projet qui contribue à briser l'isolement des jeunes et à leur permettre de se retrouver dans un environnement connecté et sécuritaire. Je suis heureuse que le gouvernement du Québec ait soutenu ce projet qui apporte une réponse originale aux besoins spécifiques des jeunes en ces temps difficiles pour plusieurs d'entre eux. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation contribue à la réalisation du projet avec une somme de 42 281 $ provenant du Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole.

Le Fonds d'initiative et de rayonnement de la métropole est l'un des principaux leviers dont dispose la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal pour stimuler l'activité économique, culturelle et sociale de la région métropolitaine. Depuis sa création, ce fonds a soutenu plus de 2 500 projets représentant des investissements globaux de 2,5 milliards de dollars. Plusieurs de ces projets contribuent aujourd'hui à la compétitivité de la métropole et à son rayonnement national et international.

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Communiqué envoyé le 27 novembre 2020 à 08:00 et diffusé par :