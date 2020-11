Des entrepreneurs en technologie choisissent Chengdu comme destination et bénéficient de l'environnement favorable au commerce international de la ville





Chengdu jouit depuis longtemps d'une réputation internationale de ville où il fait bon vivre. Ces dernières années, Chengdu a également cultivé un environnement favorable au commerce, aligné sur les standards internationaux, faisant de la ville un terrain propice au développement des entreprises, en particulier dans le secteur des technologies. XGIMI Technology, un fournisseur chinois de premier plan de projecteurs intelligents multifonctionnels et de téléviseurs laser basé à Chengdu, a attribué en partie son succès à l'environnement favorable de Chengdu, qui a aidé l'entreprise à croître et à dépasser en 2018 les géants mondiaux Epson et Sony sur le marché chinois des projecteurs pour la première fois.

D'après les données sur le marché chinois des projecteurs pour le premier semestre 2020, publiées par IDC, XGIMI arrive en première position en termes d'expéditions et de ventes, avec une part de marché de 22 %. Cinq modèles XGIMI figurent dans le Top 10 des projecteurs au niveau des expéditions et des ventes.

Zhong Bo, président de XGIMI Technology, a choisi initialement de devenir un entrepreneur avec la mission de "créer une entreprise qui change le monde". M. Bo est né et a grandi dans la province du Sichuan, il a choisi de s'installer à Chengdu lorsqu'il a créé XGIMI Technology en 2013.

« Chengdu a trois avantages majeurs. Premièrement, Chengdu se positionne comme une ville internationale en Chine occidentale et offre un environnement économique propice au développement des entreprises. Deuxièmement, l'importante concentration d'universités dans la ville facilite le recrutement de talents. Le troisième avantage est le secteur manufacturier très développé de Chengdu, en particulier dans le domaine du matériel informatique. »

La Zone de haute technologie de Chengdu (CDHT, Chengdu High-tech Zone), où est basée XGIMI Technology, est un haut lieu de l'innovation dans la ville. Depuis son installation dans le Tianfu Software Park de la CDHT, XGIMI a reçu un soutien considérable, y compris une réduction de loyer, des politiques favorables et de la publicité.

M. Bo affirme que Chengdu offre un environnement favorable à l'entrepreneuriat, qui a donné naissance à des vagues de nouvelles entreprises très compétitive et innovantes. « L'environnement entrepreneurial de Chengdu est la première attraction pour les jeunes souhaitant créer leur entreprise, tout un chacun pouvant y trouver de nombreux partenaires animés du même esprit. Par ailleurs, la ville offre des politiques favorables à l'entrepreneuriat, ce qui attire des jeunes vers Chengdu pour réaliser leurs rêves. »

M. Bo explique que l'environnement économique de Chengdu n'a cessé de s'améliorer depuis qu'il a créé sa société. La ville s'efforce également d'améliorer les services destinés aux entreprises dans l'ensemble du cycle de vie des affaires et d'internationaliser les normes. En rendant Chengdu plus commode pour les affaires et le quotidien des employés, la ville est devenue un vivier pour l'entrepreneuriat, en particulier dans les domaines de la haute technologie.

Alors que XGIMI poursuit sa route, la ville où elle est implantée accélère aussi son cheminement pour devenir une ville véritablement mondiale, encourageant les entreprises, et servant de tremplin pour conquérir de nouveaux marchés et déployer des ressources dans le monde entier. Pour Chengdu et pour les entreprises qui sont implantées dans cette ville florissante, un avenir mondial radieux se présente.

