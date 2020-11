Le gouvernement du Canada annonce un financement complémentaire pour la relance sécuritaire à l'Île-du-Prince-Édouard





OTTAWA, ON, le 27 nov. 2020 /CNW/ - Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces et les territoires pour s'assurer que les mécanismes de soutien essentiels sont en place pour continuer à protéger la santé et la sécurité de tous les Canadiens, ainsi que pour veiller à ce que les administrations disposent de ce dont elles ont besoin pour relancer leur économie de façon graduelle et sécuritaire.

Dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux reconnaissent que les petites administrations sont confrontées à des défis et des situations qui leur sont propres.

Aujourd'hui, le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, l'honorable Dominic LeBlanc, a annoncé un financement complémentaire de plus de 6,4 millions de dollars pour l'Île-du-Prince-Édouard. Cet investissement - un financement complémentaire attribué en vertu de l'Accord sur la relance sécuritaire - contribuera à renforcer le soutien offert aux habitants de l'Île-du-Prince-Édouard, en particulier les personnes les plus vulnérables, dans le cadre de la réponse nationale à la pandémie de COVID-19.

« Depuis le début de la pandémie, le gouvernement fédéral travaille main dans la main avec les territoires et les provinces. Nous savons que l'Île-du-Prince-Édouard est confrontée à des défis uniques en raison de la COVID-19 et nous continuerons de travailler de près avec le gouvernement provincial afin d'offrir le financement et le support nécessaire pour répondre à ces besoins. Nous allons continuer de nous assurer que personne n'est laissé derrière pendant que nous bâtissons un Canada plus fort et plus résilient. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales

« Bien que l'Île-du-Prince-Édouard ait bien géré la pandémie comme n'importe où dans le monde, les défis que nous devrons relever pour revenir à la normale sont très grands. Nous avons collaboré étroitement avec le premier ministre King et son gouvernement depuis le début, et nous continuerons à faire tout notre possible pour que les Insulaires en ressortent plus forts. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants, ministre associé de la Défense nationale et député de Cardigan, Île-du-Prince-Édouard

« Les petites administrations comme l'Île-du-Prince-Édouard sont confrontées à des défis uniques occasionnés par la pandémie de COVID-19. Nous voulons nous assurer qu'elles continuent à recevoir le soutien dont elles ont besoin grâce à des initiatives comme l'Accord sur la relance sécuritaire et le Fonds d'aide et de relance régionale, afin que personne ne soit oublié. Ce financement supplémentaire aidera de façon importante les habitants de l'Île-du-Prince-Édouard. Notre message est clair : nous avons été là pour vous et nous allons nous en sortir ensemble. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« Depuis le début de la pandémie, notre priorité consiste à assurer la sécurité des Insulaires et d'atténuer les répercussions de la COVID-19 sur nos communautés et l'économie. Nous avons fait bonne figure parce que nous répondons aux besoins des Insulaires avec agilité et souplesse. L'aide financière bonifiée qui est prévue dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire du gouvernement fédéral nous permettra de renforcer nos interventions face à la COVID-19, et ce, en engageant des sommes supplémentaires dans les soins de santé, les communautés et les mesures de soutien pour les Insulaires vulnérables. C'est en conjuguant nos efforts, avec les gens de la province et les autres gouvernements, que nous réussirons à surmonter cette pandémie. »

- L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

Faits en bref

Le 16 juillet, le gouvernement du Canada a annoncé l'Accord sur la relance sécuritaire, un investissement de plus de 19 milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à relancer leur économie en toute sécurité.

a annoncé l'Accord sur la relance sécuritaire, un investissement de plus de 19 milliards de dollars pour aider les provinces et les territoires à relancer leur économie en toute sécurité. Le 30 septembre, le gouvernement du Canada a engagé plus de 110 millions de dollars pour protéger les emplois, soutenir les entreprises et les aider à jouer un rôle dans la reprise économique dans la région de l'Atlantique.

a engagé plus de 110 millions de dollars pour protéger les emplois, soutenir les entreprises et les aider à jouer un rôle dans la reprise économique dans la région de l'Atlantique. Un montant supplémentaire de 60,2 millions de dollars a été annoncé le 2 octobre pour aider les entreprises du Canada atlantique par le biais du Fonds d'aide et de relance régionale.

atlantique par le biais du Fonds d'aide et de relance régionale. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard recevra 46,1 millions de dollars dans le cadre de l'Accord sur la relance sécuritaire. Il recevra également jusqu'à 10,4 millions de dollars dans le cadre du Fonds pour une rentrée scolaire sécuritaire.

DOCUMENT D'INFORMATION

Des fonds complémentaires pour la relance sécuritaire accordés à l'Île-du-Prince-Édouard

Lorsque l'Accord sur la relance sécuritaire a été peaufiné en juillet, les premiers ministres ont reconnu que les petites administrations sont confrontées à des défis et des situations qui leur sont propres. Le gouvernement du Canada s'est engagé à fournir un soutien supplémentaire à l'Île-du-Prince-Édouard.

Dans le cadre de cet accord, l'Île-du-Prince-Édouard recevra des fonds complémentaires de plus de 6,4 millions de dollars pour renforcer les systèmes de soins de santé et soutenir les populations vulnérables. Ces services et mécanismes de soutien peuvent comprendre une formation du personnel au contrôle et à la prévention des infections, un soutien aux refuges communautaires, ainsi qu'une aide pour couvrir l'augmentation des coûts opérationnels.

Ce financement est attribué selon la formule adoptée pour le Fonds de la taxe sur l'essence fédéral et augmente le poids démographique de la province pour le faire passer à 0,75 %.

Les paiements complémentaires ont été effectués le 30 septembre 2020, en même temps que le premier paiement effectué en vertu de l'Accord sur la relance sécuritaire.

