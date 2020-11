REPLY fait son entrée dans l'eSport





À l'occasion du salon Milan Games Week, Reply annonce son entrée dans l'eSport en collaboration avec Totem eSports, un projet né en 2019 qui a consacré l'année à se frayer une place parmi les tournois les plus compétitifs des principaux circuits ESL et qui sera rebaptisé Reply Totem eSportspour la saison 2021.

Grâce à l'expérience acquise par ses jeunes talents au niveau national et international, l'équipe de Reply Totem eSports participera à la prochaine saison des circuits ESL EVC de jeux mobiles, y compris Clash RoyaleetBrawl Stars, et à une séries d'autres tournois, allant des jeux sportifs de la FIFA aux jeux de cartes stratégiques, en passant par les FPS.

L'entrée de Reply dans l'eSport s'inscrit dans le cadre d'une large série d'initiatives visant à soutenir les jeunes passionnés de technologie. Grâce à cette collaboration, Reply, qui est déjà actif dans le domaine des jeux au travers de Game Studio et d'initiatives B2B, pénètre un marché en croissance continue et qui reflète l'impact de la numérisation sur tous les secteurs.

Filippo Rizzante, directeur technique de Reply, a déclaré: «Le secteur des sports électroniques et la culture d'entreprise de Reply sont fondés sur les mêmes valeurs. Avec Reply Totem eSports, nous nous engageons sur une voie dont je suis convaincu qu'elle favorisera davantage encore la croissance du secteur. En outre, nous sommes fiers de soutenir des jeunes gens qui ont décidé de faire de leur passion pour les jeux vidéo et la technologie un métier et nous espérons que leur talent et leurs succès seront une source d'inspiration pour tous les passionnés qui partagent les mêmes idéaux.»

Reply [MTA, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] est spécialisée dans la conception et la mise en oeuvre de solutions basées sur les nouveaux canaux de communication et les médias numériques. Composée d'un réseau d'entreprises hautement spécialisées, l'entreprise définit et développe des modèles commerciaux adaptés aux nouveaux paradigmes du big data, de l'informatique nuagique, des médias numériques et de l'internet des objets. Reply fournit des services de conseil et d'intégration de systèmes ainsi que des services numériques aux organisations des secteurs des télécommunications et des médias, de l'industrie et des services, de la banque, de l'assurance et des organismes publics. www.reply.com

