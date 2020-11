LA PRÉSIDENCE SAOUDIENNE D'URBAN20 SOUHAITE À L'ITALIE UNE « BUONA FORTUNA » DANS SA PRÉSIDENCE D'URBAN20 EN 2021





Le président d'Urban20 (U20), Son Excellence Fahd Al-Rasheed, Président de la Commission royale pour la ville de Riyad, a souhaité aujourd'hui bonne chance ou "Buona Fortuna" à ses homologues italiens alors que l'Italie se prépare à reprendre les rênes de la présidence du G20 en 2021 et du groupe d'engagement des villes, l'U20.

"La ville de Riyad est extrêmement fière et honorée d'avoir présidé le groupe l'U20 en 2020. Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés ensemble dans la présidence de l'U20 dans 42 villes et 30 Groupes de réflexion, universités et entités multilatérales. Nous avons collaboré, innové et trouvé un terrain d'entente. Nous avons discuté des défis et des solutions rencontrés par les villes sur tous les continents. Nous nous sommes concentrés sur l'objectif commun qui consiste à mieux reconstruire. Alors que nous travaillions à mettre les problèmes urbains au premier plan, un nombre record de 39 maires et représentants de grandes villes ont approuvé le communiqué U20 composé de 27 points. Rome et Milan ont été impliquées à chaque étape du processus et sont parfaitement positionnées pour tirer parti de cet élan et de cet ensemble de travaux", a-t-il dit.

Le Président d'U20, Son Excellence Fahd al Rasheed a en outre expliqué que le mantra saoudien du G20 qui consiste à "réaliser les opportunités du 21ème siècle pour tous" a été adopté avec enthousiasme et approfondi par les délégations d'U20 qui travaillent tout au long de l'année sur trois thèmes : "Communautés prospères inclusives" ; "Économies circulaires et neutres en carbone"; et "Solutions urbaines basées sur la nature".

Il a ajouté : "Lorsque les villes ont été confrontées à la pandémie, l'U20 a créé un groupe de travail spécial sur le COVID-19 pour développer une réponse orientée vers l'action. La principale recommandation était le développement d'un Fonds mondial pour la résilience urbaine, le premier fonds organisé par les villes et dédié aux villes. Les villes de Riyad, Buenos Aires et Rome développent le Fonds pour lutter contre la pandémie et atténuer les chocs urbains en accélérant la transmission des connaissances et des idées entre les villes pour un avenir plus sécurisé et résilient pour tous les habitants des villes".

"Nous continuerons à soutenir l'U20 de toutes les manières possibles, et nous adressons nos meilleurs voeux de succès et de bonne chance à la présidence italienne d'U20", a conclu Son Excellence Fahd Al-Rasheed.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site suivant www.urban20Riyadh.org ou contacter l'équipe médiatique d'U20 sur U20@rcrc.gov.sa.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

*Source: AETOSWire

Communiqué envoyé le 27 novembre 2020 à 02:45 et diffusé par :