L'inauguration du centre d'innovation de DEWA et de la 3ème phase de la Centrale Solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum





Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et souverain de Dubaï, a inauguré le centre d'innovation de Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) et la troisième phase de la Centrale Solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum d'une capacité de production de 800 MW, le plus grand parc solaire a site unique au monde. Cette centrale a une capacité prévue de 5 000 MW d'ici 2030, avec des investissements pouvant atteindre les 50 milliards de dirham émiratis.

Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum a été informé par SE Saeed Mohammed Al Tayer, Directeur Général et PDG de l'Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï (DEWA) à propos ??du Centre d'innovation, qui est un centre d'innovation mondial dans le domaine des énergies renouvelables et propres. Il soutient l'innovation et la créativité dans le domaine des énergies propres et renouvelables, promeut la durabilité, développe les talents émiratis et renforce l'avantage compétitif des EAU dans ce secteur. Le bâtiment est constitué de quatre étages couvre 4 355 mètres carrés et d'une hauteur de 88 mètres. Les recherches du Centre sur l'énergie solaire soutiendront la stratégie de Dubaï en matière d'énergie propre, qui vise à diversifier la diversité énergétique et à fournir 75% de la capacité totale d'électricité de Dubaï à partir de sources d'énergie propres d'ici 2050. Le Centre d'innovation a reçu une certification platine de LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) avec 101 points sur 110 possibles au premier trimestre de l'année 2020.

DEWA a construit la troisième phase de la Centrale Solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum d'une capacité de production de 800 MW en utilisant le modèle du producteur indépendant d'électricité (IPP) en partenariat avec un consortium mené par la société Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar) et le groupe Électricité de France (EDF), à travers sa filiale EDF Énergies Nouvelles pour un investissement de 3,47 milliards de dollars. La troisième phase fournit une énergie propre à plus de 240 000 résidences à Dubaï. L'installation est la première de son genre dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à utiliser le suivi solaire à axe unique pour augmenter la production d'énergie. Elle utilise également d'autres technologies innovantes, notamment des robots de nettoyage pour panneaux photovoltaïques, afin d'accroître l'efficacité de la centrale.

DEWA a attiré 40 milliards de dirham émiratis d'investissements et a renforcé les partenariats entre les secteurs public et privé grâce au modèle IPP qui a créé des opportunités prometteuses. En mettant en oeuvre le modèle IPP, les projets de la centrale solaire Mohammed bin Rashid Al Maktoum ont enregistré les prix les plus bas de l'énergie solaire au monde pour cinq fois consécutives.

