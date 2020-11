Abris achète l'entreprise de santé polonaise Scanmed





Abris soutient le réseau de santé dans l'élargissement de son offre de services et de sa couverture géographique

VARSOVIE, Pologne, 27 novembre 2020 /PRNewswire/-- Le fonds Abris CEE Mid-Market III LP, géré par Abris Capital Partners (« Abris »), première société de fonds de placement privés en Europe centrale, a signé un accord pour l'acquisition de 100 % des actions de Scanmed S.A. (« Scanmed »), un opérateur de réseau de soins de santé basé en Pologne, provenant de Life Healthcare Group Holdings Limited (« Life Healthcare »). La transaction est soumise aux approbations réglementaires et devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2021.

Depuis plus d'une décennie, Scanmed offre à ses patients l'accès à des méthodes de traitement complètes, à des équipements médicaux technologiquement avancés et de haute qualité et à des spécialistes expérimentés pour faciliter leur rétablissement. La société opère sur 42 sites en Pologne et fournit des soins de santé primaires et des consultations de spécialistes, des diagnostics avancés et des traitements hospitaliers.

Abris a été attiré par le secteur de la santé en raison de ses fondamentaux solides, soutenus par le vieillissement rapide de la population polonaise et l'augmentation des dépenses de santé destinées à améliorer la qualité des services et l'exhaustivité des soins.

Abris compte soutenir Scanmed dans l'élargissement de son offre de services et de sa couverture géographique, ainsi que dans l'amélioration continue de ses installations médicales et des soins dans des domaines thérapeutiques clés. L'entreprise prévoit également d'accroître ses revenus commerciaux en orthopédie, ophtalmologie, rééducation et urogynécologie, et d'ouvrir de nouveaux laboratoires et de nouvelles unités de chirurgie.

À l'heure actuelle, Scanmed exploite deux hôpitaux dotés de plusieurs spécialités, 13 centres de cardiologie qui offrent un diagnostic complet et des traitements cardiologiques, ainsi que plusieurs cliniques et centres médicaux à travers la Pologne. Scanmed propose également des services de soins ambulatoires dans les principales villes polonaises, notamment Varsovie, Cracovie, Poznan, Wroclaw, Gdansk et Pabianice.

Wojciech ?ukawski, associé chez Abris Capital Partners, a déclaré :

« Nous sommes impatients de travailler main dans la main avec l'équipe de direction expérimentée de Scanmed et le personnel médical de grande qualité, l'atout clé du groupe, pour faire de l'entreprise une institution de choix pour les patients polonais. Nous avons également le privilège de nous associer avec une entreprise qui a fourni un soutien essentiel dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 en Pologne, en coopération avec des établissements publics de santé. »

Les investissements antérieurs d'Abris dans le secteur de la santé incluent ITP S.A., un fournisseur polonais de produits de médecine esthétique innovants, et Dentotal Protect, le premier distributeur de produits consommables, d'instruments et d'équipements dentaires en Roumanie.

Conseillers (côté vente) : PwC (conseiller principal en fusion et acquisition, audit fiscal et financier) et DLA Piper (conseiller juridique).

Conseillers (côté achat) : Vienna Capital Partners (conseiller principal en fusion et acquisition), EY (audit fiscal et financier), Bain (audit commercial), Bureau Veritas (ESG) et Greenberg Traurig (conseiller juridique).

Abris Capital Partners

Abris Capital Partners Ltd. est un gestionnaire de fonds d'investissements privés indépendant de premier rang, qui se concentre sur les opportunités de marché intermédiaire dans les principaux pays d'Europe centrale. Créé en 2007, Abris cherche à établir des partenariats avec les entreprises de taille moyenne les plus prospères et les plus dynamiques d'Europe centrale, lesquelles peuvent profiter d'une injection de capital et/ou d'une expertise en matière de gestion, tant sur le plan stratégique et qu'opérationnel. Avec un capital d'investissement de près de 1,3 milliard d'euros, Abris a obtenu le soutien financier de nombreux investisseurs institutionnels internationaux prestigieux, notamment des fonds de pension d'entreprise et publics, des institutions financières, des fonds de fonds et des fonds de dotation universitaires américains. Abris a un horizon de placement à long terme et cible habituellement les transactions qui lui permettent d'acquérir une participation majoritaire ou de devenir propriétaire exclusif. L'engagement financier typique d'Abris varie entre 30 millions et 75 millions d'euros par transaction, mais peut atteindre des sommes plus élevées au besoin. Les services consultatifs d'Abris sont assurés par des équipes régionales basées à Varsovie et à Bucarest.

Life Healthcare Group

Life Healthcare Group est un prestataire de soins de santé international et diversifié, leader sur le marché, avec plus de 33 ans d'expérience dans le secteur des soins de santé privés en Afrique du Sud. Le groupe intervient actuellement dans 66 établissements de santé en Afrique australe et offre différents types de soins : soins hospitaliers aigus, rééducation physique aiguë, soins aigus en santé mentale, dialyses rénales et services de santé et de bien-être pour les employés. Le groupe possède Alliance Medical Group, le premier prestataire indépendant de services d'imagerie médicale en Europe de l'Ouest, présent dans 10 pays.

Basé à Johannesburg en Afrique du Sud, Life Healthcare Group est une société cotée à la Bourse de Johannesburg.

