Amélioration des fonctions de sécurité de HD-PLCtm





l'Alliance HD-PLC*1 a démarré ses travaux de normalisation qui permettront l'utilisation de fonctions de sécurité réseau améliorées, dans le but d'utiliser la technologie HD-PLC (High-Definition Power Line Communication) dans les domaines des réseaux électriques intelligents et de la gestion d'énergie distribuée.

La technologie HD-PLC tm*2 (ci-après dénommée HD-PLC) a été déjà standardisée dans la norme IEEE 1901 (Broadband over Power Line Networks for MAC et PHY) par l'IEEE Standards Association*3. Cette technologie suscite particulièrement l'intérêt en Europe en tant qu'infrastructure de communication pouvant être utilisée pour la gestion d'énergie distribuée. Par conséquent, les fonctions de sécurité actuelles vont être améliorées et étendues, notamment en rendant la technologie compatible avec les fonctions d'authentification forte, requises pour une utilisation dans les réseaux à grande échelle. La technologie HD-PLC actuelle offre une sécurité extrêmement élevée au niveau de l'appareil, avec notamment une communication cryptée continue et une authentification entre les appareils compatibles. Cependant, pour que les équipements PLC puissent être utilisés dans des systèmes à grande échelle, ils doivent répondre aux diverses exigences de sécurité avancée, requises du côté de l'exploitation des réseaux. L'IEEE Standards Association a lancé un nouveau projet appelé IEEE P1901b*4 au mois de septembre de cette année pour créer des spécifications à cet effet, et la première réunion du groupe de travail s'est tenue ce mois-ci. L'Alliance HD-PLC joue un rôle central dans l'élaboration de ces spécifications, en collaboration avec les sociétés membres et les intégrateurs de systèmes.

L'année dernière, l'Alliance HD-PLC a mené le développement de la norme IEEE 1901a, une spécification HD-PLC nouvelle génération pour l'Internet des objets (IoT). Cette norme suscite l'intérêt car elle définit une technologie d'infrastructure de communication pour les services IoT qui sont de plus en plus répandus. Les fonctions de sécurité qui seront perfectionnées dans le cadre du projet IEEE P1901b contribueront grandement à améliorer la sécurité non seulement des systèmes à grande échelle mentionnés plus haut, mais également celle des réseaux IoT utilisant déjà la norme IEEE 1901a dans des lieux comme les bureaux et les usines.

De plus, en développant une norme internationale, on prévoit que la technologie de communication HD-PLC sera de plus en plus déployée non seulement sur les lignes électriques mais aussi sur tous les types de fils métalliques et les câbles coaxiaux. On espère par ailleurs que le gain en portée et en vitesse de communication qui deviendra possible grâce à l'utilisation de cette technologie accélérera l'utilisation des communications IoT. Cela comprend notamment la construction de réseaux à grande échelle, couvrant non seulement les espaces de vie, mais aussi les infrastructures sociales telles que les immeubles de bureaux et les usines.

En plus des services de certification d'interopérabilité, qu'elle met actuellement en oeuvre pour la troisième génération de spécifications HD-PLC Complete, pour HD-PLC inside, et pour la norme internationale ITU-T G.9905 sur les fonctions à sauts multiples, l'Alliance HD-PLC va continuer à promouvoir la technologie HD-PLC en créant de nouvelles normes pour les prochaines générations et en élargissant les environnements de test ainsi que l'emploi des logos de certification pour certifier l'interconnexion des dispositifs HD-PLC conformes à la norme IEEE 1901.

*1: Créée le 25 septembre 2007 dans le but d'étendre l'utilisation de la technologie High-Definition Power Line Communication (HD-PLC) et d'assurer la compatibilité des communications. *2: HD-PLCtm: Une marque de commerce ou une marque déposée de Panasonic Corporation au Japon et dans d'autres pays. *3: IEEE Standards Association : Association de normalisation au sein de l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) *4: IEEE P1901b: Norme de l'IEEE pour le haut débit via les réseaux de distribution électriques : Spécifications de la couche de contrôle d'accès au medium et de la couche physique ? Amendement : Améliorations de l'authentification et de l'autorisation

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 26 novembre 2020 à 20:15 et diffusé par :