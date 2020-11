Marie-Andrée Gill reçoit le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Saguenay-Lac-Saint-Jean





SAGUENAY, QC, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec est heureux de décerner le Prix du CALQ - Artiste de l'année au Saguenay?Lac-Saint-Jean à la poète Marie-Andrée Gill. Ce prix, assorti d'un montant de 10 000 $, lui a été remis hier lors d'une cérémonie virtuelle intime organisée par Culture Saguenay?Lac-Saint-Jean.

« Marie-Andrée Gill se démarque par une poésie touchante et unique. Multipliant les lectures publiques, les conférences et les spectacles, notamment pour la jeunesse, la poète démontre un engagement social exceptionnel. Elle se pose en véritable ambassadrice, à la fois de sa région et des communautés autochtones », ont rapporté les membres du jury du Conseil.

Biographie de Marie-Andrée Gill

Marie-Andrée Gill est Pekuakamishkueu (femme ilnue du Lac-Saint-Jean). Mère, autrice, poète, animatrice de balados (Laissez-nous raconter : l'histoire crochie) et chroniqueuse radio, elle est aussi étudiante au doctorat en lettres à l'Université du Québec à Chicoutimi. Son écriture allie l'intime et la relation à la terre comme guérison, avec les imaginaires québécois et ilnus. Sa démarche artistique se fonde sur la décolonisation des stéréotypes et de la protection du territoire, avec une écriture décomplexée alliant le kitsch, la réalité régionale et la quête de soi. Elle a publié trois recueils aux Éditions La Peuplade : Béante, Frayer et Chauffer le dehors. Elle a également collaboré à de nombreux ouvrages collectifs.

Une capsule vidéo dressant le portrait de l'artiste lauréate sera disponible dès demain sur le site de La Fabrique culturelle de Télé-Québec.

Le Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des oeuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner. Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le Conseil soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

En décernant ce prix, le Conseil poursuit son objectif de reconnaissance publique en démontrant son appui aux créatrices et aux créateurs qui se distinguent par l'excellence de leurs réalisations et par leur contribution exceptionnelle à la vitalité de la culture québécoise.

Le Conseil de la culture du Saguenay-Lac-Saint-Jean

Culture SLSJ représente l'ensemble du secteur culturel du Saguenay-Lac-Saint-Jean et agit comme locomotive de son développement depuis plus de 40 ans. À travers ses actions de concertation, de communication, de formation et de représentation, il mobilise plus de 250 membres artistes, travailleur(-se)s culturel(le)s et autonomes, organismes et partenaires du secteur et positionne la culture comme un vecteur majeur de développement du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

La Fabrique culturelle

La Fabrique culturelle est la plateforme culturelle numérique de Télé-Québec. Elle est alimentée par les dix bureaux régionaux de Télé-Québec ainsi que par une centaine de partenaires du milieu culturel et les membres de la communauté. Elle a pour mandat de faire rayonner les arts et la culture en valorisant l'identité culturelle québécoise sur l'ensemble du territoire, principalement à travers la créativité de ses artistes et artisans. La Fabrique culturelle est sur Facebook, Twitter, Instagram. lafabriqueculturelle.tv

