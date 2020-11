Avis de rappel d'aliments (Allergène) - Rappel de la Mélange de luxe pour brownies de marque Farm Boy en raison de la présence non déclarée de lait

Les chiffres publiés aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) sont sans équivoque, l'écart salarial se creuse dangereusement entre les travailleurs et travailleuses de l'administration publique québécoise et les autres salarié·e·s...

Farm Boy Company Inc. procède au rappel de la Mélange de luxe pour brownies de marque Farm Boy parce que ce produit contient du lait qui n'a pas été déclaré sur l'étiquette. Les personnes allergiques au lait ne doivent pas consommer le produit visé...

Les représentants des médias sont priés de noter que le député de Jacques-Cartier et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'Affaires autochtones, M. Gregory Kelley, tiendra un point de presse vendredi matin. SUJET : Interpellation du...