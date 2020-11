La FEEP accueille avec satisfaction les changements apportés à la pondération des épreuves uniques de 4e et 5e secondaire





MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Fédération des établissements d'enseignement privés accueille avec satisfaction les changements apportés par le ministère de l'Éducation aux épreuves uniques de 4e et 5e secondaire pour l'année 2020-2021. La valeur attribuée à ces épreuves ministérielles a été fixée à 20 %.

« Nous remercions le ministre d'être à l'écoute et de chercher des solutions pour diminuer la pression sur les enseignants et les élèves, a dit David Bowles, président de la Fédération. Dans le contexte actuel, il est important de se fier au jugement professionnel des enseignants qui sont les mieux placés pour évaluer la maîtrise des apprentissages essentiels par chacun de leurs élèves. Malgré le contexte difficile, les écoles privées déploient tous les efforts nécessaires pour s'assurer que les élèves maîtrisent bien les apprentissages au Programme de formation de l'école québécoise et soient bien préparés pour le niveau suivant. »

Par ailleurs, la Fédération considère que les circonstances exceptionnelles que nous vivons mettent en lumière le fait que les épreuves ministérielles demandent une préparation additionnelle qui vient gruger du temps qui serait mieux utilisé pour enseigner et consolider les apprentissages. Les épreuves ministérielles, dans leur forme actuelle, demandent une préparation particulière et représentent une source de stress élevée. Selon la Fédération, ces épreuves devraient être repensées afin d'être davantage en lien avec l'évolution de l'école québécoise.

À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés

La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 133 écoles secondaires, 111 écoles préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes sont fréquentées par quelque 116 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La Fédération est un centre de services qui offre à ses membres un vaste choix de formations, des services-conseils ainsi que des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez les sites : ecolespriveesquebec.ca et https://www.feep.qc.ca/ .

SOURCE Fédération des établissements d'enseignement privés

Communiqué envoyé le 26 novembre 2020 à 15:58 et diffusé par :