Invitation aux médias - Relançons MTL : un Forum stratégique sur les industries culturelles et créatives pour assurer la résilience d'un secteur diversifié et complexe

MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias au Forum stratégique sur les industries culturelles et créatives, le lundi 30 novembre à 8 h, dans le cadre du mouvement Relançons MTL. Ce forum donnera l'occasion aux acteurs de l'industrie d'identifier des pistes d'action pour que les industries culturelles et créatives de la métropole réussissent leur commercialisation ici comme à l'international.

Alliant arts, culture et technologies, les industries culturelles et créatives contribuent depuis plusieurs années à faire de Montréal une métropole qui se distingue toujours davantage sur la scène internationale. La créativité montréalaise est de plus en plus reconnue et ses retombées en matière d'emplois et de richesse en font un secteur économique de premier plan. Qu'il s'agisse de tournages, d'animation, d'effets spéciaux, de jeux vidéo, d'installations interactives, d'arts vivants, d'arts visuels ou de musique, entre autres, et de leur diffusion, la crise aura eu un impact considérable sur chacun de ces domaines.

Faits saillants du Plan d'action pour renforcer les industries culturelles et créatives, codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, Culture Montréal et La Guilde de jeu vidéo du Québec, avec notre partenaire de contenu, KPMG :

Avec près de 92 000 emplois directs dans le Grand Montréal en 2019, les industries culturelles et créatives représentaient 4,1 % de l'emploi total de la métropole. En 2017, les industries culturelles et créatives de Montréal ont généré plus de 9,4 G$ en retombées économiques pour le Québec.

Avant la pandémie, plusieurs défis se posaient à l'industrie, comme la concurrence des GAFAM, les questions de propriété intellectuelle, le financement et la rétention de la main-d'oeuvre.

La pandémie a eu un effet inégal sur les industries créatives et culturelles. Plusieurs secteurs dépendent du « présentiel » pour la tenue de leurs activités (les arts vivants, les salles de spectacle, les cinémas, les musées et les festivals) et ont dû cesser ou réduire significativement leurs activités avec l'imposition des mesures sanitaires. En contrepartie, certaines entreprises complètement portées par le virtuel ont été favorisées par les mesures mises en place pour répondre à la pandémie.

Conférenciers : Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Nadine Girault, inistre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

Luc Rabouin, responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Montréal

Pierre Moreau, président-directeur général, Bureau du cinéma et de la télévision du Québec

Valérie Beaulieu, directrice générale, Culture Montréal

Nadine Gelly, directrice générale, La Guilde du jeu vidéo du Québec



Pour consulter le programme complet du Forum stratégique sur les industries culturelles et créatives, cliquez ici.



À propos du Forum stratégique sur les industries culturelles et créatives

Le Forum stratégique sur les industries culturelles et créatives, qui s'inscrit dans le cadre du mouvement Relançons MTL, est codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, Culture Montréal et La Guilde de jeu vidéo du Québec, en collaboration avec Eidos-Montréal, Lavery Avocats et Ubisoft.

À propos du mouvement Relançons MTL

Le mouvement Relançons MTL est propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la?Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec et le Palais des congrès de Montréal, et en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Conseil emploi métropole, le CN, le Fonds de solidarité FTQ et KPMG. Le mouvement est réalisé grâce au soutien d'Air Canada, de CGI, de Desjardins, d'Hydro-Québec, de La Presse, de Montreal Gazette, de RBC Banque Royale et de Rio Tinto, et en partenariat avec Aéro Montréal, AluQuébec, l'Association de la construction du Québec, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, CargoM - grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, le Conseil québécois du commerce de détail, Culture Montréal, Écotech Québec, Femmessor, Finance Montréal, les Fonds de recherche du Québec, La Guilde du jeu vidéo du Québec, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, mmode - la Grappe métropolitaine de la mode, Montréal International, Montréal InVivo, Numana, Propulsion Québec et Tourisme Montréal. Plus de détails sur le mouvement sont disponibles à www.relançonsMTL.ca .

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Lien connexe :

