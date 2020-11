AVIS AUX MÉDIAS - Invitation aux médias : Manifestation de conducteurs et conductrices d'autobus scolaires





REPENTIGNY, QC, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat québécois des employées et employés de service, affilié à la FTQ, convie les médias à une manifestation des travailleuses et des travailleurs qui subissent des erreurs importantes de paie

Quoi : Manifestation des conducteurs d'autobus scolaires de Kéolis



Date : Vendredi 27 novembre



Heure : 12 h



Où : 1500, rue Raymond Gaudreault, Repentigny, Québec, J5Y 4E3



Qui : François Meunier, président du syndicat local des autobus Sabem SEC Raoul Osorio, président du syndicat local Sabem division Lachenaie

Le SQEES-FTQ représente 25 000 membres partout au Québec, majoritairement dans le secteur de la Santé et des Services sociaux. Il est le plus grand syndicat dans le secteur des résidences privées pour personnes aînées en plus d'être un chef de file dans la syndicalisation des travailleuses et des travailleurs de l'économie sociale, des OSBL et du transport scolaire. Le SQEES-FTQ est affilié à la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, la plus grande centrale syndicale québécoise, avec plus de 600 000 membres.

