Mavenir et Airtel présentent O-RAN RIC (Contrôleur intelligent RAN) au Global O-RAN ALLIANCE Plugfest organisé par Airtel en Inde





Bharti Airtel (« Airtel »), le plus grand opérateur de télécommunications intégré, d'Inde, conjointement avec Mavenir, a fait la démonstration du Contrôleur intelligent O-RAN (O-RAN Intelligent Controller, RIC) lors du récent événement Global O-RAN ALLIANCE Plugfest organisé par ses soins.

Le Global Plugfest, une première pour la participation de la région indienne, a illustré la maturité croissante de l'écosystème O-RAN. L'événement a permis aux participants d'intégrer et de valider la conformité et l'interopérabilité des solutions mises en oeuvre sur la base de l'architecture et des spécifications définies par O-RAN, pour accélérer la préparation des solutions pour les déploiements commerciaux.

Le Contrôleur intelligent O-RAN (RIC) démontré par Mavenir et Airtel utilise des algorithmes d'apprentissage automatique avancés pour optimiser les performances du réseau. Cette démonstration a montré RIC en action, ingérant des données de configuration et des mesures de performances à partir d'un RAN de démonstration, et optimisant de manière itérative les paramètres de configuration afin d'améliorer les indicateurs de performance clés. La fonction d'objectif cible est configurable par l'opérateur, guidant le processus d'optimisation pour répondre à des besoins commerciaux potentiellement changeants de manière dynamique lors de l'exécution. L'étendue de la démonstration comprend également le test d'interface O-RAN O1 de Mavenir, Non-RealTime RIC.

Pardeep Kohli, président-directeur général de Mavenir, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Airtel à l'occasion du premier événement mondial de plugfest O-RAN, qui permet de repenser les modèles de déploiement de réseau traditionnels ».

« Nous sommes ravis de nous associer à la communauté mondiale O-RAN. Notre engagement avec Mavenir pour cette démonstration réussie est un autre pas en avant vers la construction de systèmes 5G avec une architecture de réseau ouverte », a indiqué pour sa part Randeep Sekhon, directeur technique de Bharti Airtel.

Et Kuntal Chowdhury, vice-président principal et directeur général de l'unité commerciale AI & Analytics, chez Mavenir, d'ajouter : « L'optimisation des paramètres de configuration du réseau dans les déploiements de réseau traditionnels se caractérise par un coût élevé, le besoin de techniciens experts et de longs délais, les données étant collectées par le biais de tests d'entraînement. Grâce à l'application intelligente des dernières techniques d'apprentissage automatique, nous pouvons réduire considérablement le coût et le temps requis pour l'optimisation du réseau au moment du déploiement du réseau et tout au long de la vie du réseau. Tous nos remerciements à Airtel et O-RAN ALLIANCE pour avoir organisé cet événement ».

Mavenir est le seul fournisseur du secteur, spécialisé en logiciel réseau natif dans le cloud, de bout en bout, dont la mission consiste à accélérer la transformation des réseaux logiciels et à redéfinir l'économie des réseaux pour les Fournisseurs de services de communication (FSC). Mavenir offre un portefeuille complet de produits de bout en bout pour chaque couche de la pile du réseau mobile. Depuis le noyau mobile, l'accès / la périphérie mobile et les services mobiles, Mavenir ouvre la voie en matière de solutions de mise en réseau évoluées et cloud-native, permettant des expériences innovantes et sécurisées pour les utilisateurs finaux. Tirant parti des innovations dans les domaines de l'IMS [VoLTE, VoWiFi, Advanced Messaging (RCS)], des réseaux privés tels que vEPC, 5G Core et OpenRAN vRAN, Mavenir accélère la transformation des réseaux pour plus de 250 clients FSC dans plus de 120 pays, qui desservent plus de 50 % des abonnés dans le monde.

Mavenir accueille à bras ouverts les architectures technologiques et les modèles d'entreprise innovants et créateurs de marché, qui favorisent l'agilité, la souplesse et la rapidité des services. Grâce à des solutions qui propulsent l'évolution NFV vers l'économie à l'échelle du Web, Mavenir propose des solutions permettant aux FSC de réduire les coûts, de générer des revenus et de protéger les revenus. www.mavenir.com.

Basée en Inde, Airtel est une société mondiale de télécommunications avec des activités dans 18 pays en Asie du Sud et en Afrique. La société se classe parmi les trois premiers opérateurs mobiles au monde, et son réseau mobile couvre une population de plus de deux milliards de personnes. Airtel est le plus grand fournisseur de télécommunications intégré d'Inde et le deuxième opérateur mobile en Afrique. À la fin du mois de septembre 2020, Airtel comptait près de 440 millions de clients pour l'ensemble de ses opérations.

Le portefeuille d'Airtel comprend le haut débit mobile 4G/4.5G, Airtel Xstream Fiber qui promet des vitesses allant jusqu'à 1 Gb/s, des solutions de télévision numérique convergées via la Airtel Xstream 4K Hybrid Box, des paiements numériques via Airtel Payments Bank, ainsi qu'une gamme intégrée de prestations de connectivité, collaboration, cloud et sécurité, au service de plus d'un million d'entreprises.

Les services OTT d'Airtel comprennent l'application Airtel Thanks pour les soins personnels, l'application Airtel Xstream pour la vidéo, Wynk Music pour le divertissement, et Airtel BlueJeans pour les vidéoconférences. En outre, Airtel a noué des partenariats stratégiques avec des centaines d'entreprises à travers le monde pour permettre à la plateforme Airtel de fournir une gamme de services aux consommateurs et aux entreprises.

