Décès de Marc-André Bédard - Le premier ministre, François Legault, annonce la tenue d'une cérémonie d'hommage national pour honorer un géant de la politique québécoise

QUÉBEC, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - En accord avec la famille de feu Marc-André Bédard, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé, aujourd'hui, qu'une cérémonie d'hommage national sera organisée pour honorer la mémoire de ce grand homme de la politique québécoise, à une date ultérieure, lorsque la situation sanitaire le permettra.

Le drapeau du Québec sera également mis en berne, ce jour-là, sur la tour centrale de l'hôtel du Parlement et sur l'édifice du ministère de la Justice. Un registre de condoléances sera par ailleurs mis en ligne. Le premier ministre invite tous les Québécois et Québécoises à exprimer leurs condoléances et leurs messages de sympathie à la famille et aux proches de M. Bédard.

Marc-André Bédard, ancien vice-premier ministre du Québec et ministre de la Justice sous le gouvernement de René Lévesque, s'est éteint, hier, à l'âge de 85 ans. Instigateur de la réforme du Code civil du Québec, de la modernisation du droit de la famille ainsi que de la modification de la Charte des droits et libertés de la personne pour interdire la discrimination fondée sur l'orientation sexuelle, M. Bédard a marqué à jamais l'histoire de la politique québécoise. L'avocat de formation a également encadré la création du Conseil de la magistrature.

Très aimé de la population et de ses collègues durant ses mandats, M. Bédard a brillamment défendu des positions progressistes et d'avant-garde tout au long de sa carrière. Le Québec entier pleure son départ.

« Marc-André Bédard, c'était un amoureux du Québec, un amoureux de son peuple. C'était un homme d'une immense gentillesse. Je suis attristé de le perdre et je veux présenter, au nom du gouvernement du Québec, mes plus sincères condoléances à ses fils, à ses proches et à toute la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mes pensées sont avec vous. »

François Legault, premier ministre du Québec

