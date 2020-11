Programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation : la Chambre salue cette réponse concrète à l'enjeu du chômage pandémique





MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain salue le lancement du Programme d'aide à la relance par l'augmentation de la formation (PARAF), annoncé aujourd'hui par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet.

« Le chômage pandémique se superpose à une rareté de main-d'oeuvre structurelle qui touchait l'ensemble de notre économie avant la crise. Les analyses réalisées dans le cadre du mouvement Relançons MTL et les plans d'action qui en découlent mettent en relief la coexistence de pertes massives d'emplois et de besoins de main-d'oeuvre non comblés dans plusieurs secteurs de notre économie. Il fallait trouver des moyens pour aider les chômeurs pandémiques à se rediriger vers les emplois disponibles, notamment dans les secteurs de la construction, des technologies de l'information et des technologies de la santé. Le programme annoncé aujourd'hui par le ministre Jean Boulet apporte une réponse concrète à cette problématique », a déclaré Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Nous savons que plusieurs entreprises sont en train de revoir leur modèle d'affaires, en particulier pour accélérer leur transition numérique. Les besoins de formation et de requalification aideront les travailleurs à acquérir des compétences qui leur seront utiles bien après la pandémie. C'est ce qu'a démontré le Forum sur la requalification de la main-d'oeuvre et sur l'emploi, auquel nous avons participé », a poursuivi M. Leblanc.

« À cet égard, nous tenons également à souligner encore une fois l'engagement du gouvernement du Québec et du ministre Jean Boulet dans le programme Passerelle sectorielle, que nous avons lancé lundi dernier et qui a pour but de faciliter l'intégration des professionnels formés à l'étranger, une population particulièrement frappée par le chômage pandémique. À plus long terme, une main-d'oeuvre plus qualifiée et un bassin de main-d'oeuvre pleinement mis à contribution permettront à nos entreprises d'être plus productives et plus concurrentielles, et contribueront à renforcer notre économie », a conclu Michel Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

