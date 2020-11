Avis aux médias - La ministre Bibeau fera le bilan de la conférence fédérale-provinciale-territoriale des ministres de l'Agriculture





OTTAWA, ON, le 26 nov. 2020 /CNW/ - En compagnie de ses homologues provinciaux et territoriaux, l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, tiendra une conférence de presse virtuelle après la conférence FPT annuelle.

Date

27 novembre 2020

Heure

16 h 30 (heure locale)

Renseignements pour la participation à la vidéoconférence

Accès par vidéoconférence ou par téléphone :

Veuillez communiquer avec l'équipe des Relations avec les médias d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour vous inscrire à la conférence : on vous donnera les renseignements nécessaires pour vous brancher par vidéoconférence, par téléphone ou en mode écoute seulement. La participation est réservée aux médias.

La conférence sera enregistrée. Les participants qui ne souhaitent pas se faire filmer peuvent désactiver leur caméra. Cela n'influera pas sur la transmission audio ou visuelle de la conférence.

Suivez-nous sur Twitter: @AAFC_Canada

Aimez-nous sur Facebook: AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 26 novembre 2020 à 13:15 et diffusé par :