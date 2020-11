Avis aux médias - Le député Turnbull fera une annonce concernant un projet d'infrastructure verte

Énergir inc. (« Énergir ») annonce la nomination de Monsieur Ghislain Gauthier à titre de président du Conseil d'administration d'Énergir (« Conseil d'administration »). Il succède à Monsieur Jean Houde, qui a annoncé son départ du Conseil...

Greenfield Global Inc, le premier producteur d'éthanol de l'Ontario et l'un des plus importants du Canada, a applaudi aujourd'hui l'annonce du gouvernement de l'Ontario d'augmenter les exigences en matière de contenu renouvelable dans l'essence...