Franklin Templeton Canada mettra fin au Fonds alternatif

TORONTO, le 26 nov. 2020 /CNW/ - Franklin Templeton Canada a annoncé aujourd'hui qu'elle mettra fin au Fonds de placements alternatifs Franklin K2, offert aux investisseurs particuliers canadiens, le 5 février 2021 ou autour de cette date. À la clôture du marché aujourd'hui, le 26 novembre 2020, le fonds cessera d'offrir l'achat de parts aux investisseurs nouveaux et actuels.

Cette annonce n'a aucune incidence sur le Fonds de placements alternatifs multistratégies Franklin K2, un fonds commun privé, qui demeure disponible aux investisseurs canadiens accrédités.

Les investisseurs du Fonds de placements alternatifs Franklin K2 concernés qui préfèrent passer à un autre fonds Franklin Templeton ou racheter leurs placements avant la date de cessation du fonds sont priés de collaborer avec leur conseiller financier pour soumettre leurs instructions au plus tard le 4 février 2021. L'équipe du service à la clientèle de Franklin Templeton est également disponible au 1 800 897-7281 ou à service@franklintempleton.ca.

À la clôture du marché le 5 février 2021, tous les investisseurs qui détiennent encore le Fonds de placements alternatifs Franklin K2 dans des comptes enregistrés au nom du client verront leurs placements transférés au Fonds du marché monétaire Franklin Bissett, et ceux qui détiennent le fonds dans tous les autres comptes verront leurs placements liquidés à la juste valeur marchande.

Les investisseurs ne seront pas tenus de payer des frais de rachat, des frais d'acquisition ou d'autres frais associés à la dissolution du fonds. Tous les coûts et les dépenses associés à la dissolution du fonds seront assumés par Franklin Templeton Canada.

Franklin Templeton Canada fournira un avis de dissolution du fonds à chaque investisseur.

La Société de Placements Franklin Templeton (aussi appelée Franklin Templeton Canada) est une filiale de Franklin Resources, Inc. (NYSE : BEN), une société de gestion de placements mondiale exerçant ses activités sous le nom de Franklin Templeton et comptant des clients dans plus de 165 pays. La mission de Franklin Templeton est d'aider les clients à obtenir de meilleurs résultats grâce à l'expertise en gestion des placements, à la gestion du patrimoine et aux solutions technologiques. Grâce à ses gestionnaires de placements spécialisés, l'entreprise possède des capacités étendues en matière d'actions, de titres à revenu fixe, de solutions multi-actifs et alternatives. Avec des bureaux dans plus de 30 pays et environ 1 300 professionnels des placements, l'entreprise basée en Californie a plus de 70 ans d'expérience en placements et environ 1,4 billion de dollars américains (environ 1,9 billion de dollars canadiens) en actifs gérés au 31 octobre 2020. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site franklintempleton.ca et communiquer avec Franklin Templeton sur Twitter, Facebook et LinkedIn, et lire le blogue Beyond Bulls & Bears.

