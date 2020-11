Planet Hollywood Beach Resorts annonce un solde exclusif du Vendredi fou





TORONTO, 26 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lumières. Caméra. On tourne! Pour les vacances d'hiver et le temps des fêtes, Planet Hollywood Beach Resorts invite les voyageurs à réserver les vacances dignes de vedettes dont ils rêvent avec un solde exclusif du Vendredi fou en ligne, à partir du 27 novembre 2020. Les vacanciers pourront s'évader pour une luxueuse escapade de quatre nuitées au prix de trois nuitées, à partir de 114 $ par personne par nuitée*, et se détendre sur les côtes époustouflantes du paradis Pura Vida, au Costa Rica, ou sur la péninsule immaculée de Costa Mujeres, au Mexique.

Solde du Vendredi Orange : Offert à tous les clients.

L'aubaine : Payez 3 nuitées, séjournez 4 nuitées.

Payez 3 nuitées, séjournez 4 nuitées. Le rabais : 25 % sur le meilleur tarif disponible

25 % sur le meilleur tarif disponible Période de réservation : Du 27 au 29 nov. 2020

Du 27 au 29 nov. 2020 Période de voyage : Du 27 nov. 2020 au 23 déc. 2021

Solde du Cyberlundi : Offert à tous les clients.

L'aubaine : Payez 3 nuitées, séjournez 4 nuitées.

Payez 3 nuitées, séjournez 4 nuitées. Le rabais : 25 % sur le meilleur tarif disponible

25 % sur le meilleur tarif disponible Période de réservation : 30 nov. 2020

30 nov. 2020 Période de voyage : Du 27 nov. 2020 au 23 déc. 2021

Situé au pied de la péninsule Papagayo, dans la région de Guanacaste au Costa Rica, le Planet Hollywood Beach Resort offre des vacances tout compris haut de gamme et des expériences uniques au coeur de merveilles naturelles et de jungles exotiques. Cet hôtel de luxe offre 294 suites, sept restaurants d'influence internationale, six bars, un centre d'entraînement PUMPED, un spa PH, deux piscines et une aire de jets d'eau. Grâce à une sélection d'excursions exclusives, PH Experiences permet aux vacanciers de découvrir les merveilles du célèbre golfe Papagayo, que ce soit en glissant sur un circuit de tyroliennes dans la canopée ou en plongeant avec tuba lors d'une croisière sur les eaux bleues de l'océan Pacifique.

Ceux qui profitent de cette promotion d'une durée limitée pourront aussi faire partie des premiers à découvrir le tout nouveau Planet Hollywood Beach Resort Cancun. Située juste au nord de la zone hôtelière de Cancún, dans la station balnéaire exclusive de Costa Mujeres, entourée d'eaux turquoise et de mangroves regorgeant de faune et de flore locales, cette nouvelle propriété tout compris offrira 898 suites de luxe, onze restaurants de classe mondiale, des installations de bien-être modernes, des expériences de divertissement et d'authentiques articles hollywoodiens de 40 grands classiques, dont une Mitsubishi Eclipse 1995 du film Rapide et dangereux. Le Planet Hollywood Cancun ouvrira aussi le tout premier Adult Scene : un nouvel hôtel-dans-un-hôtel pour adultes offrant aux vacanciers de 18 ans et plus des sections exclusives à la plage et à la piscine, des restaurants de spécialités et des hébergements haut de gamme, en plus d'un accès à toutes les installations du vaste complexe Planet Hollywood.

Qu'ils voyagent avec une co-vedette ou avec tous leurs proches, les clients qui veulent profiter du concept Vacation like a Startm à un prix incroyable sont invités à réserver avant la fin du solde, le 30 novembre 2020.

*Les prix varient selon les propriétés et reflètent des tarifs par personne, par nuitée. Veuillez consulter ci-dessous la liste complète des prix.

Costa Rica

Tarifs à partir de 114 $ au Planet Hollywood Costa Rica pour des voyages du 27 nov. 2020 au 23 déc. 2021

Mexique

Tarifs à partir de 96 $ au Planet Hollywood Cancun pour des voyages du 1 er févr. 2021 au 23 déc. 2021

févr. 2021 au 23 déc. 2021 Tarifs à partir de 102 $ au Planet Hollywood Adult Scene Cancun pour des voyages du 1er févr. 2021 au 23 déc. 2021

Pour en savoir plus ou pour réserver vos vacances tout compris, visitez le www.planethollywoodhotels.com ou communiquez avec votre agent de voyages.

À propos de Planet Hollywood Hotels & Resorts

Planet Hollywood Hotels & Resorts offre des vacances luxueuses où les vacanciers peuvent s'approcher d'articles commémoratifs authentiques, profiter d'installations sur le thème d'Hollywood et séjourner comme une vedette grâce au concept Vacation like a Startm dans certains des emplacements les plus prisés, comme au Costa Rica , un paradis « Pura Vida », et, bientôt, les magnifiques plages de Cancún ainsi que de Sint Maarten. Les vacanciers qui se surclassent à la catégorie Star Classtm obtiendront les services de leur propre agent privé pour maximiser leur expérience, un accès au salon STAR Classtm exclusif, à sa préférence personnelle quant au minibar en chambre, au menu d'oreillers pour une nuit de sommeil parfaite et bien plus encore. L' Adult Scene du Planet Hollywood est un paradis pour les plus de 18 ans, offre des cocktails à volonté et des couchers de soleil pour des vacances dignes d'une superproduction. Conçus pour ceux qui veulent être épatés par les merveilles de la technologie, les Planet Hollywood Resorts ont une longueur d'avance, offrant à leurs clients un luxe supérieur et de l'innovation avec le programme pratique Plugged Intm, permettant un environnement sans clé et sans argent comptant pour les clients, un accès illimité au Wi-Fi et une chaîne PHTV pour rester informés.

Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec :

Relations avec les médias

media@planethollywoodhotels.com

