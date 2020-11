Defense Innovation Unit (DIU) choisit l'InnovationLab d'Immervision pour développer une caméra grand angle de vision par ordinateur, dans le cadre du projet Blue UAS Framework





Immervision, le leader de la vision intelligente grand angle basé à Montréal, a annoncé aujourd'hui qu'il avait reçu un mandat décerné par le DIU qui dépend du ministère américain de la Défense (DoD), pour leurs efforts concernant le projet Blue UAS Framework.

L'équipe de l' InnovationLab d'Immervision met au point une caméra grand angle de vision par ordinateur pour les petits systèmes d'aéronef sans pilote, procurant une vision augmentée en faible luminosité pour le projet Blue UAS Framework. Ce projet fournit des technologies de drones UAS abordables, fiables, performantes et interopérables pour des applications commerciales et de défense.

« Nous sommes très honorés que le DIU ait choisi l'InnovationLab d'Immervision pour créer cette innovante caméra grand angle de vision par ordinateur, optimisée pour la vision des drones en mode faible luminosité et en vol autonome », a déclaré Alessandro Gasparini, vice-président exécutif des opérations et chef de la direction commerciale d'Immervision. « Depuis plus de 20 ans, la technologie d'Immervision a été largement adoptée par l'aérospatiale, les systèmes de surveillance et par l'électronique grand public. Nous sommes impatients de travailler avec le DIU pour fournir des caméras sUAS d'avant-garde et sécurisées pour les applications du ministère américain de la Défense ».

Immervision a participé à la conception de systèmes de vision pour des applications hautement complexes, tel que des caméras pour l'aérospatiale, des ballons stratosphériques et des applications commerciales allant de la vidéosurveillance, des caméras d'action, de l'IdO aux téléphones mobiles. La technologie d'Immervision offre une optique grand angle avec une résolution augmentée bord à bord, une distorsion contrôlée, capable de supporter des conditions extrêmes.

À propos d'Immervision

Immervision permet une vision intelligente sur tout type d'appareil. Notre technologie Deep Seeing et nos experts de renom en matière de conception optique grand angle et de traitement d'images permettent aux appareils intelligents dotés d'un oeil surhumain de capturer des données visuelles et contextuelles de haute qualité. Nous inventons, personnalisons et octroyons des licences pour des optiques grand angle et pour la technologie logicielle d'imagerie de l'IA, la vision artificielle et les applications utilisateur, allant de la capture à l'affichage, dans les secteurs de la téléphonie mobile, de l'automobile, de la robotique, de la sécurité et d'autres secteurs de produits industriels et grand public. www.immervision.com

