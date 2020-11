Objectway offre une solution de gestion complète du cycle de vie des clients à Brewin Dolphin





LONDRES, 26 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Objectway, leader dans le domaine des logiciels de gestion de patrimoine et d'actifs numériques, a annoncé avoir mis en oeuvre avec succès son système de gestion des clients auprès du plus important gestionnaire de patrimoine du Royaume-Uni, Brewin Dolphin (LON : BRW).

Plus tôt cette année, le gestionnaire de patrimoine a fait état de progrès quant à la modernisation de ses technologies, conformément à sa stratégie numérique. L'entreprise a, en particulier, mentionné le lancement prochain d'un nouveau système de gestion des clients, à propos duquel elle a déclaré : « Les principaux avantages du nouveau système de gestion des clients comprennent l'amélioration de l'expérience client, de l'intégration au processus de vérification de la pertinence, et une plus grande efficacité opérationnelle pour nos employés. »

Mise en oeuvre par Objectway et faisant partie de la WealthTech Suite de l'entreprise, la solution Client Lifecycle Management & Onboarding vise à offrir une expérience client supérieure et de solides relations clients grâce à des capacités numériques intégrées. La solution est conçue pour gérer l'ensemble du cycle de vie des clients, de la prospection à l'intégration, en passant par la prestation continue de services comme les vérifications de la pertinence et d'autres événements périodiques et ponctuels. La collaboration numérique client-conseiller améliorée omnicanal et optimisée est une capacité révolutionnaire pour répondre aux différents scénarios et besoins des clients.

Au cours des derniers mois, Objectway, faisant preuve de résilience et bien équipé pour le travail numérique et à distance, a pu former l'ensemble du personnel de Brewin Dolphin et lui faire réaliser une « répétition générale » pour assurer une transition en douceur, malgré les restrictions perturbatrices de confinement liées à la COVID-19.

Ce dernier projet fait suite à la mise en service réussie de l'application client MyBrewin par Objectway annoncée l'année dernière, qui offre aux clients de Brewin Dolphin un accès instantané aux informations actuelles sur leurs portefeuilles, la répartition de leurs actifs et leur rendement.

Alberto Cuccu, PDG d'Objectway au Royaume-Uni, a déclaré : « À l'heure actuelle, les principales priorités des sociétés de gestion de patrimoine sont d'atteindre l'évolutivité opérationnelle et d'améliorer l'engagement des clients et des conseillers. Nous sommes fiers de constater que nos solutions, d'abord Conectus, puis Eximius Client Engage, ont considérablement aidé Brewin Dolphin à concrétiser ces priorités. »

La solution Client Lifecycle Management & Onboarding d'Objectway était au coeur de récents webinaires, de reconnaissances de prix et de publications. Elle est de plus en plus adoptée par diverses sociétés de gestion de patrimoine.

Objectway a également publié un rapport traitant de cette solution qui explique comment les principaux gestionnaires de patrimoine se sont associés à Objectway pour offrir une nouvelle expérience attrayante aux clients et aux conseillers et procéder à la transformation numérique de leur entreprise.

Le document Are you really engaging with your clients? est disponible ici : https://www.objectway.com/download/?lang=en .

