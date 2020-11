Signature d'une entente de partenariat entre LOJIQ et la Société Nationale de l'Acadie





Favoriser les occasions d'échanges entre les jeunes Acadiens et Québécois

MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec et la Société Nationale de l'Acadie (SNA) ont procédé à la signature d'une entente de partenariat dans le but de renforcer les liens et encourager les échanges entre les jeunes adultes du Québec et ceux des communautés acadiennes et francophones du Canada atlantique. Lors de la commission Acadie-Québec qui se tenait ce matin, Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ et Louise Imbeault, présidente de la SNA ont présenté les termes de l'entente à travers la projection d'une capsule vidéo. La ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, a également tenu à apporter son soutien aux deux organismes par un témoignage enregistré.

Une entente basée sur la jeunesse

La formalisation de cette entente entre LOJIQ et la SNA est le fruit d'une amitié existante depuis plus d'une dizaine d'années et d'une collaboration plus étroite que les 2 organismes développent depuis deux ans. L'objectif commun est non seulement d'accompagner les jeunes adultes dans leurs projets de mobilité, mais aussi de les outiller et de favoriser leur développement personnel et professionnel dans des secteurs aussi variés que l'entrepreneuriat, le développement de carrière, l'insertion socioprofessionnelle, la mobilité étudiante et l'engagement citoyen. LOJIQ et la SNA s'entendent donc pour :

Renforcer les liens et encourager les échanges entre les jeunes adultes du Québec et des communautés acadiennes et francophones du Canada atlantique,

atlantique, Renforcer les liens et favoriser les échanges avec les jeunes de la Francophonie internationale,

Augmenter le nombre de jeunes Québécois qui réalisent un projet dans les Provinces atlantiques,

Accueillir davantage de jeunes des Provinces atlantiques et des jeunes Acadiens pour un projet au Québec.

Citations

La signature de cette entente vient élargir à nouveau l'offre offerte à notre jeunesse tant sur les plans personnel que professionnel. Avec l'adoption de la loi 139 en 2018, nous avions souhaité que le mandat de LOJIQ soit élargi par la réalisation de projets de mobilité de jeunes Québécois partout au Canada. Cette entente illustre bien la capacité d'innovation et d'adaptation des Offices. Je suis très heureuse de constater que ce sont non seulement les jeunes adultes du Québec qui en bénéficieront, mais aussi les jeunes provenant de l'ensemble des communautés acadiennes et francophones du Canada atlantique.

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration

Les liens de complicité entre le Québec et l'Acadie ne datent pas d'hier. Ils colorent nos histoires et nos identités respectives depuis plus de quatre siècles. Je suis heureuse de les voir s'approfondir et se projeter dans l'avenir, grâce à cette initiative pour nos jeunes. Cette entente entre LOJIQ et la SNA va engendrer de nouvelles collaborations, qui se traduiront bientôt par autant de projets de mobilité pour les jeunes Québécoises et Québécois en Acadie que pour les jeunes de l'Acadie au Québec. Tout cela me remplit d'optimisme. J'ai bien hâte de voir les réalisations de nos relèves unies au sein de ce nouveau partenariat.

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

Notre mandat est de mobiliser la jeunesse, de l'accompagner et de faire avancer ses idées. Pour y arriver, nous avons besoin de travailler avec des partenaires solides. Je suis très heureux de cette collaboration avec la SNA, un partenaire de choix qui dispose d'un solide réseau francophone. Toute l'équipe de LOJIQ est mobilisée et a hâte d'oeuvrer au déploiement de notre plan d'actions commun!

Jean-Stéphane Bernard, président-directeur général de LOJIQ

La signature de cette entente assure la continuité aux nombreuses collaborations que nous entretenons avec Les Offices jeunesse internationaux du Québec depuis quelques années déjà. Nous nous réjouissons des relations accrues entre la jeunesse francophone et acadienne des provinces atlantiques et la jeunesse québécoise.

Louise Imbeault, O. N.-B., présidente de la Société Nationale de l'Acadie

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent annuellement plus de 5 000 Québécois de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice au Québec, dans les provinces canadiennes ou à l'international. Dans le contexte actuel, LOJIQ a ajusté et bonifié son offre de service pour répondre stratégiquement à la relance économique du Québec, en proposant des projets en virtuel, en local, au Québec et au Canada. LOJIQ relève de Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

À propos de la SNA

La Société Nationale de l'Acadie (SNA) est une société à but non lucratif qui regroupe les quatre associations francophones porte-parole des provinces de l'Atlantique ainsi que les quatre associations jeunesse. La SNA compte également des membres affiliés au Québec, en France et aux États-Unis. Elle a pour mandat de représenter le peuple acadien sur les scènes atlantique, nationale et internationale.

