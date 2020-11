GGconversations - Repenser le monde : une conversation sur la curiosité





OTTAWA, ON, le 26 nov. 2020 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, accueillera la scientifique Barbara Sherwood Lollard dans le cadre de la série GGconversations. Leur discussion en direct aura lieu le jeudi 26 novembre 2020 à 13 h 30 HNE (en anglais) et à 14 h 30 HNE (en français).

Leur discussion, intitulée « Repenser le monde : une conversation sur la curiosité avec la docteure Barbara Sherwood Lollar », portera sur la curiosité et sur ce qu'elle peut nous apporter, ainsi que sur les recherches approfondies menées par la docteure Sherwood Lollar sur l'eau ancienne emprisonnée dans la croûte terrestre.

Mme Sherwood Lollar est professeure de sciences de la Terre à l'Université de Toronto et codirectrice du programme Terre 4D : Science et exploration du sous-sol au CIFAR (Institut canadien de recherches avancées). Elle a étudié les eaux anciennes dans le monde entier. En 2019, elle a été lauréate de la Médaille d'or Gerhard-Herzberg en sciences et en génie du Canada, la plus prestigieuse distinction scientifique du pays. Elle est Compagnon de l'Ordre du Canada.

Si vous souhaitez poser une question à la gouverneure générale ou à son invitée, vous pouvez la soumettre par courriel avant l'événement à rsvp2@gg.ca ou encore en utilisant le clavardage en direct pendant la discussion. Nous voulons vous entendre!

La diffusion en direct en français sera disponible à https://www.gg.ca/fr/ggconversations et sur les comptes YouTube et Facebook @GGJuliePayette.

La diffusion en direct en anglais sera disponible à https://www.gg.ca/en/ggconversations et sur les comptes YouTube et Facebook @GGJuliePayette.

Après l'événement, la vidéo enregistrée de la conversation sera mise en ligne à https://www.gg.ca/fr/ggconversations .

