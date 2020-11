Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure au Yukon





WHITEHORSE, YT, le 26 nov. 2020 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à l'annonce d'un projet d'infrastructure en présence de l'honorable Larry Bagnell, député du Yukon, au nom de l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, et au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable John Streicker, ministre des Services communautaires du Yukon.

Date : Vendredi 27 novembre 2020



Heure : 13 h 30 HNR



Lieu : 770, chemin Mount Sima

Whitehorse (Yukon)

Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence par courriel, à kara.johancsik@gov.yk.ca.

Les règles liées à la COVID-19 seront appliquées, ce qui comprend le port du couvre-visage et la distanciation physique.

Cet événement se déroulera en plein air sans installation sonore. Les médias doivent apporter leur propre matériel et doivent être préparés pour n'importe quelle condition météorologique.

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 26 novembre 2020 à 11:44 et diffusé par :