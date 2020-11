Luko et Shift Technology mettent la lutte contre la fraude à l'heure du digital et de l'Intelligence artificielle





Depuis son lancement en mai 2018, Luko dessine une autre voie dans le monde de l'assurance habitation. Quoi de plus naturel pour cette néo-assurance digital native, que de miser sur l'IA pour lutter efficacement contre la fraude. Luko s'est associé à l'AssurTech Shift Technology, qui réinvente également les codes dans ce domaine et dont la solution de détection de la fraude à l'assurance, basée sur l'IA, a été adoptée avec succès par de grands noms du secteur.

Accompagner la croissance et limiter les risques grâce à la technologie

Luko transforme le modèle traditionnel de l'assurance pour le faire passer de la réaction à la prévention. Cette néo assurance pionnière développe des technologies brevetées pour anticiper les sinistres (dégâts des eaux, incendies, ...) et convaincre les assurés d'adopter de bonnes pratiques en matière de prévention. En cas de sinistre avéré, Luko mise sur la technologie pour gagner en réactivité et apporter une assistance performante à ses clients. Pour détecter les actes délictueux, Luko s'appuyait sur un dispositif dont le dimensionnement n'était plus adapté à la croissance exponentielle de l'entreprise.

"Le secteur de l'assurance fait l'objet de nombreuses tentatives de fraudes, qu'elles soient opportunistes ou issues de réseaux organisés. Il est donc important pour nous de sans cesse renforcer nos process et technologies en la matière pour éviter que nos clients et notre modèle de redistribution aux associations soient pénalisés par la fraude.» explique Raphaël Vullierme, cofondateur de Luko.

Vers une automatisation de la détection de fraude

Pour accompagner ses efforts de lutte contre la fraude, la néo assurance s'est rapprochée de la référence du marché plébiscitée par de nombreux assureurs dans le monde : Shift Technology.

Au-delà de la technologie, Luko compte sur les compétences et l'expérience des équipes de l'AssurTech pour continuer de faire évoluer son organisation dans ce domaine. Un partenariat qui s'inscrit donc dans la durée.

« Nous avons toujours considéré la lutte contre la fraude comme un sujet crucial pour les assureurs, afin de réduire les indemnisations versées à tort et de démanteler les réseaux de fraude. C'est également une étape indispensable dans la digitalisation du parcours client. Cette collaboration avec Luko démontre une nouvelle fois l'importance d'adopter une telle approche sur ce sujet. », commente Jérémy Jawish, CEO de Shift Technology.

