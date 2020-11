La Chambre félicite les 19 nouveaux récipiendaires de l'Ordre de Montréal





MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain félicite les 19 personnalités montréalaises nouvellement récipiendaires de l'insigne de l'Ordre de Montréal. Leur nomination a été entérinée par le comité exécutif de la Ville hier.

« Montréal ne serait pas ce qu'elle est sans l'apport d'individus qui se démarquent par leur engagement, leur implication et leurs réussites. Nous tenons à féliciter les récipiendaires de la plus récente cohorte de l'Ordre de Montréal qui, en plus de représenter toutes les sphères de la société montréalaise, participent à son rayonnement. Leur vision, leur travail soutenu et leurs réalisations contribuent à consolider la place enviable de Montréal parmi les grandes métropoles du monde », a affirmé Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain.

« Au moment de sa création il y a quelques années, l'Ordre de Montréal prenait le relais de l'Académie des Grands Montréalais, qui avait honoré, depuis 1978, 132 personnalités ayant marqué l'histoire de Montréal. Cette distinction prestigieuse rend hommage à de grands bâtisseurs. Nous tenons particulièrement à souligner les représentants du milieu des affaires qui ont reçu cette distinction hier et qui contribuent à notre prospérité collective », a conclu M. Leblanc.

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM)

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

