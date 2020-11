Avis aux médias - Le député McLeod fera une annonce virtuelle soulignant le soutien à des initiatives régionales dans les T.N.-O.





YELLOWKNIFE, NT, le 26 nov. 2020 /CNW/ - Veuillez noter que Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest, fera une annonce virtuelle au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor), concernant trois initiatives régionales clés pour appuyer l'emploi dans le Nord et l'emploi autochtone dans l'ensemble des Territoires du Nord-Ouest.

Par la suite, le député McLeod sera disponible pour répondre aux questions des médias.

Date : le 27 novembre 2020

Heure : 13 h (HNR) / 15 h (HNE)



Lieu :

Événement virtuel sur Zoom

Lien pour l'inscription : https://zoom.us/webinar/register/WN_hkcuobHcQw-11HCmOpKkBQ

Suivez CanNor sur Twitter, Facebook, et LinkedIn.

SOURCE Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor)

Communiqué envoyé le 26 novembre 2020 à 11:02 et diffusé par :