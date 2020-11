Ouverture des inscriptions à la 23e édition du Défi OSEntreprendre





QUÉBEC, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - « OSEntreprendre avec ton coeur, ton intelligence et tes talents! », c'est le message que lance Marie-Pier St-Hilaire, présidente d'honneur de la 23e édition du Défi OSEntreprendre et présidente d'Edgenda/AFI, aux intervenants scolaires, étudiants et entrepreneurs des 17 régions du Québec.

Un grand mouvement | 800?000 $ en prix

Le Défi OSEntreprendre est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu'à l'université avec son volet Scolaire, de nouveaux entrepreneurs avec son volet Création d'entreprise, de parcours inspirants avec son volet Réussite inc. et un tout nouveau volet qui sera lancé en janvier 2021. Il se déploie et s'enracine aux échelons local, régional et national. Pour sa mise en oeuvre, plus de 350 responsables se mobilisent dans les 17 régions du Québec afin de mettre en lumière les projets issus de leur milieu.

De retour en force, cette 23e édition du Défi OSEntreprendre, présentée par Desjardins, est adaptée au contexte actuel et s'échelonnera de novembre 2020 à juin 2021 pour réaliser chacune des étapes, du dépôt des candidatures jusqu'aux galas, en passant par la sélection et l'envoi du matériel. La date limite pour inscrire un projet est le 9 mars 2021, 16 h sur osentreprendre.quebec.

Une tonne de fierté

«?Tous ensemble, nous appuierons ceux qui donnent vie à un projet entrepreneurial dans des circonstances inhabituelles. La mise en lumière de ce qui se fait de beau est un puissant levier pour inspirer tout le Québec à un moment où ça compte particulièrement!?» rappelle Manon Théberge, présidente-directrice générale d'OSEntreprendre.

« Le Défi OSEntreprendre permet aux jeunes de découvrir leur passion, leur potentiel et leur donne le goût de se lever le matin pour aller à l'école et réussir. Pour les entrepreneurs, l'appui financier et le rayonnement offerts agissent comme un tremplin vers le succès et permettent de générer de la fierté envers celles et ceux qui sont au coeur du développement du Québec », affirme François Legault, premier ministre du Québec.

« Avec le Défi OSEntreprendre, la créativité, la résilience, le talent et l'implication de milliers de jeunes Québécois et de la communauté entrepreneuriale sont mis de l'avant d'un bout à l'autre de la province. Nous sommes très fiers d'être associés depuis les tout débuts à ce grand mouvement mobilisateur qui prend racine dans le dynamisme des collectivités. », souligne Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins.

À propos du Défi OSEntreprendre

OSEntreprendre a pour mission d'inspirer le désir d'entreprendre pour contribuer à bâtir un Québec fier, innovant, engagé et prospère. Sa principale activité, le Défi OSEntreprendre, est un grand mouvement québécois qui fait rayonner les initiatives entrepreneuriales de milliers de participants annuellement; de jeunes du primaire jusqu'à l'université et celles de créateurs d'entreprise. Cette initiative d'envergure est rendue possible grâce à l'engagement de partenaires, soit le Mouvement Desjardins, partenaire présentateur, le gouvernement du Québec, partenaire en titre, Québecor, Vidéotron Affaires, l'Ordre des CPA du Québec, Polycor, Saputo et Spektrum Media.

