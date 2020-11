L'application canadienne d'avis d'exposition à la COVID-19 est maintenant disponible dans les Territoires du Nord-Ouest





OTTAWA, ON, le 26 nov. 2020 /CNW/ - Au cours des derniers mois, les Canadiens ont suivi les consignes de santé publique et ont fait leur part pour aider à prévenir la propagation de la COVID-19. Alors que nous continuons de faire face aux répercussions sanitaires et économiques de la pandémie, nous devons travailler ensemble pour assurer la santé et la sécurité des gens et contenir le virus afin de bâtir un Canada plus résilient.

Le premier ministre, Justin Trudeau, et la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, ont annoncé aujourd'hui que les résidents des Territoires du Nord-Ouest peuvent désormais recevoir de leur autorité sanitaire des codes uniques qu'ils pourront utiliser avec Alerte COVID, l'application canadienne d'avis d'exposition à la COVID-19. L'application permet d'informer les utilisateurs d'une exposition possible à une personne qui a reçu un résultat positif à un test de la COVID-19.

L'application est gratuite et son usage est volontaire. Elle s'ajoute aux outils conçus pour aider à limiter la propagation de la COVID-19. Les personnes qui auront obtenu un résultat positif à un test de la COVID-19 recevront de leur autorité sanitaire une clé à usage unique qu'elles pourront saisir dans l'application. Par la suite, l'application enverra un avis aux utilisateurs qui auraient pu être en contact étroit avec cette personne pendant au moins 15 minutes. Elle leur indiquera également les étapes à suivre conformément aux conseils formulés par les autorités sanitaires de leur province ou leur territoire.

Afin de protéger la confidentialité et la vie privée de tous les Canadiens, l'application prévoit des mesures rigoureuses pour protéger les données qu'elle recueille. Elle ne suit pas l'emplacement de l'utilisateur et ne recueille aucune information permettant de l'identifier. Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada continue de participer à l'élaboration de l'application, et il recommande aux Canadiens de l'utiliser.

Tous les Canadiens peuvent télécharger l'application Alerte COVID, et les résidents des Territoires du Nord-Ouest, de l'Île-du-Prince-Édouard, de la Nouvelle-Écosse, du Québec, du Manitoba, de la Saskatchewan, du Nouveau-Brunswick, de l'Ontario et de Terre-Neuve-et-Labrador peuvent maintenant obtenir les clés uniques de leurs autorités sanitaires.

Citations

« L'application Alerte COVID est un outil que les résidents des Territoires du Nord-Ouest peuvent utiliser pour se protéger de la COVID-19 ainsi que leurs proches et leurs communautés. Plus les gens seront nombreux à utiliser l'application, mieux nous pourrons ralentir la propagation du virus et aider à prévenir de futures éclosions. Nous continuerons de travailler avec les autres provinces et territoires afin que le plus grand nombre possible de Canadiens puissent profiter de l'application. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Notre priorité absolue est de protéger la santé et le bien-être de nos résidents et de nos communautés. Alors que le nombre de cas continue d'augmenter dans tout le pays, l'application Alerte COVID aidera à limiter la propagation du virus dans les Territoires du Nord-Ouest et apportera confort et tranquillité d'esprit aux résidents alors que nous continuons à traverser cette période difficile. J'encourage fortement tous les résidents à télécharger l'application. »

-- L'hon. Caroline Cochrane, première ministre des Territoires du Nord-Ouest

« Déjà téléchargée par plus de 5,5 millions de Canadiens, cette application est un outil de plus que nous pouvons utiliser pour nous protéger et protéger nos proches. Je vous encourage à la télécharger et à entrer le code unique pour avertir les autres si vous attrapez la COVID-19. »

-- L'hon. Patty Hajdu, ministre de la Santé

« Félicitations aux résidents des Territoires du Nord-Ouest qui ont maintenant accès à l'ensemble des fonctions de l'application Alerte COVID. Cet outil numérique sécurisé fait partie intégrante des efforts de santé publique que nous déployons pour limiter la propagation de la COVID-19. J'encourage tous les Canadiens à le télécharger dès aujourd'hui. »

-- L'hon. Joyce Murray, ministre du Gouvernement numérique

« Les résidents des Territoires du Nord-Ouest s'attendent à ce que nous travaillions en collaboration et à ce que nous fassions tout en notre pouvoir pour continuer d'assurer leur santé et leur sécurité. C'est exactement ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous sommes heureux de mettre l'application Alerte COVID-19 à la disposition des résidents des Territoires du Nord-Ouest. Cette application nous aidera tous à rester en sécurité, et je vous encourage à la télécharger dès maintenant. »

-- L'hon. Dominic LeBlanc, président du Conseil privé de la Reine et ministre des Affaires intergouvernementales

« Téléchargez l'application dès aujourd'hui. Elle est gratuite et sécuritaire, et elle a été conçue de manière à ne pas compromettre vos renseignements personnels. Utilisons tous les outils à notre disposition afin d'assurer la sécurité de nos proches et de nos voisins durant la pandémie. »

-- Michael McLeod, député des Territoires du Nord-Ouest

Faits saillants

Depuis son lancement, l'application a été téléchargée plus de 5,5 millions de fois.

Les Canadiens peuvent télécharger gratuitement l'application Alerte COVID dans l'App Store ou le Google Play Store.

L'application attribue un code aléatoire à l'appareil d'un utilisateur. Cet appareil communique ensuite avec celui des autres utilisateurs de l'application via Bluetooth lorsqu'ils se trouvent dans un rayon d'environ deux mètres. S'ils reçoivent un résultat positif au test de dépistage du virus, les utilisateurs peuvent choisir d'entrer leur code aléatoire dans un serveur central situé au Canada . Les codes aléatoires sont ensuite conservés dans le serveur durant 15 jours, après quoi ils sont supprimés automatiquement.

. Les codes aléatoires sont ensuite conservés dans le serveur durant 15 jours, après quoi ils sont supprimés automatiquement. Depuis le lancement de l'application, plus de 6 200 personnes ont volontairement saisi leur code unique dans l'application pour avertir les autres utilisateurs qu'elles ont reçu un résultat positif à un test de la COVID-19.

Le gouvernement a mis sur pied le Conseil consultatif de l'application d'avis d'exposition à la COVID-19 pour veiller à ce que l'application respecte les normes les plus élevées en protection des renseignements personnels, en technologie et en santé publique. Les membres du Conseil reflètent la diversité régionale et culturelle du Canada . Ils possèdent une expertise dans divers domaines, notamment la santé, la confidentialité, la gouvernance de données, la science et l'innovation. Les conseils qu'ils formulent aident à orienter la mise en oeuvre et le déploiement de l'application.

. Ils possèdent une expertise dans divers domaines, notamment la santé, la confidentialité, la gouvernance de données, la science et l'innovation. Les conseils qu'ils formulent aident à orienter la mise en oeuvre et le déploiement de l'application. L'application a été soumise à une évaluation rigoureuse de la sécurité par l'entreprise BlackBerry et le Centre canadien pour la cybersécurité. Toutes les données versées dans l'application seront protégées et conservées en toute sécurité.

Dans le cadre de son déploiement à travers le pays, l'application Alerte COVID fait constamment l'objet d'évaluations et de mises à jour en fonction des besoins des provinces et des territoires, de la recherche auprès des utilisateurs et des essais effectués. Les utilisateurs qui ont déjà téléchargé l'application doivent garder celle-ci et le système d'exploitation de leur appareil à jour.

L'application Alerte COVID est le fruit d'une collaboration entre Santé Canada , Innovation, Sciences et Développement économique Canada , le Service numérique canadien et les Services numériques de l' Ontario . Elle s'appuie sur un système de notification d'exposition conçu par des bénévoles de Shopify en collaboration avec l'organisme à but non lucratif Linux Foundation Public Health (en anglais seulement).

, Innovation, Sciences et Développement économique , le Service numérique canadien et les Services numériques de l' . Elle s'appuie sur un système de notification d'exposition conçu par des bénévoles de Shopify en collaboration avec l'organisme à but non lucratif Linux Foundation Public Health (en anglais seulement). Conformément à notre engagement à être un gouvernement ouvert et transparent, le Service numérique canadien rend publics sur Github ses travaux de développement et d'essai de l'application.

