Waterstone Human Capital déclare une fois de plus la culture d'entreprise des Producteurs d'oeufs du Canada l'une des plus admirées au Canada





Avec cette distinction, c'est la troisième fois que les Producteurs d'oeufs du Canada sont honorés depuis l'inauguration de ce prix en 2014.

OTTAWA, ON, le 26 nov. 2020 /CNW/ - Les Producteurs d'oeufs du Canada sont heureux de recevoir la distinction de l'une des cultures les plus admirées au Canada par Waterstone Human Capital. Pour une troisième année d'affilée, la culture d'apprentissage continu et d'autonomisation de l'organisation est soulignée, selon laquelle les gens sont encouragés à relever de nouveaux défis et à travailler ensemble afin que l'industrie canadienne des oeufs solide et durable puisse effectuer des progrès.

« Nous sommes extrêmement heureux de recevoir cet honneur, qui témoigne de la solide réputation que nous sommes taillée en tant que l'une des principales organisations agricoles du Canada et de la culture progressiste et avant-gardiste que nous entretenons en tant qu'employeur, a déclaré Tim Lambert, chef de la direction des Producteurs d'oeufs du Canada. Chaque membre de notre équipe contribue grandement à l'accomplissement de notre mission qui consiste à positionner l'industrie canadienne des oeufs comme chef de file de l'avenir agricole du Canada. C'est pourquoi nous sommes fiers de favoriser une culture qui encourage l'ouverture, la collaboration interdisciplinaire et les solutions novatrices. »

Les Producteurs d'oeufs du Canada, dont le siège social se trouve à Ottawa, représentent plus de 1 100 producteurs d'oeufs partout au pays et jouent un rôle vital dans l'approvisionnement constant d'oeufs frais locaux aux Canadiens et dans la promotion de la nutrition par les oeufs et de la consommation d'oeufs. L'équipe, qui compte 60 employés au total, administre des programmes de leadership et de formation destinés aux producteurs, supervise des programmes de recherche et de développement novateurs et contribue à des initiatives qui placent la production d'oeufs à l'avant-plan du mouvement de l'agriculture durable.

« À Waterstone, nous croyons que la culture d'entreprise stimule la performance et qu'il s'agit du plus grand atout d'une organisation, explique Marty Parker, président et chef de la direction de Waterstone Human Capital et président du programme de prix Canada's Most Admired Corporate Culturestm. Les organisations gagnantes de cette année ont toutes fait preuve d'un engagement exceptionnel envers la culture d'entreprise et la mise à profit de leur culture comme avantage concurrentiel. »

Les thèmes clés que toutes les organisations gagnantes de cette année avaient en commun étaient l'établissement d'une culture de performance élevée axée sur le perfectionnement professionnel et la croissance, ainsi que l'importance accordée au soutien du bien-être des employés. Inspirés par la passion des producteurs pour le soutien de leur entourage, les Producteurs d'oeufs du Canada ont à coeur de favoriser un sentiment d'appartenance dans l'ensemble de l'organisation. Cette approche s'applique à la grandeur de l'organisation, des dirigeants du Conseil d'administration à l'équipe d'employés exceptionnels.

Par-dessus tout, les distinctions de l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada et de l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale reflètent l'engagement de l'organisation envers ses membres qui contribuent fortement à l'accomplissement de sa vision d'un monde où tous les habitants, que ce soit par désir ou besoin, peuvent bénéficier des avantages incommensurables de l'humble oeuf.

Au sujet de Waterstone Human Capital

Waterstone Human Capital est une entreprise d'experts-conseils en gestion du capital humain qui se spécialise dans le recrutement de cadres, la mesure et l'évaluation de la culture, ainsi que la formation et le perfectionnement en leadership. L'organisme a aidé avec succès des centaines d'organisations entrepreneuriales à forte croissance partout en Amérique du Nord à recruter, à mesurer et à former des personnes afin d'assurer leur intégration. Waterstone est également le fondateur des programmes Canada's Most Admired Corporate Culturestm et Canada's Most Admired CEOtm. Ces programmes nationaux reconnaissent chaque année des organisations canadiennes exceptionnelles, ainsi que des directeurs généraux, pour favoriser des cultures qui rehaussent la performance et qui contribuent à soutenir un avantage concurrentiel. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter les sites waterstonehc.com ou canadasmostadmired.com (en anglais seulement).

Au sujet des Producteurs d'oeufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'oeufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les oeufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'oeufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez le site producteursdoeufs.ca.

SOURCE Producteurs d'oeufs du Canada

Communiqué envoyé le 26 novembre 2020 à 10:30 et diffusé par :