Indice de durabilité Dow Jones : la Banque Scotia au premier rang des institutions financières dans les catégories « pratiques de gouvernance » et « politique de lutte contre le crime »

Les engagements de la Banque Scotia sur le climat ont rehaussé ses scores dans les catégories « finance durable » et « stratégie relative au climat »

TORONTO, le 26 nov. 2020 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer qu'elle est inscrite à l'indice de durabilité Dow Jones (DJSI) North America pour la troisième année de suite et qu'elle fait partie du 15 pour cent des meilleures institutions financières participantes dans le monde. L'indice de durabilité Dow Jones est considéré comme une norme de l'industrie pour l'évaluation des pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

Cette année, la Banque Scotia a obtenu le score le plus élevé dans la catégorie « politique de lutte contre le crime », grâce à la déclaration sur son programme de lutte contre le blanchiment d'argent qu'elle a publiée sur son site Web plus tôt cette année. Elle a aussi obtenu un score parmi les meilleurs de l'industrie dans la catégorie « pratiques de gouvernance », se maintenant parmi le 1 % des meilleures institutions financières dans le monde pour la troisième année de suite. En outre, elle a obtenu des scores élevés dans les catégories suivantes : gestion des relations avec la clientèle, gestion des risques et des crises, rapports environnementaux, responsabilité sociale/philanthropie, inclusion financière et pratiques en matière d'emploi.

Les scores de la Banque se sont nettement améliorés dans les catégories « finance durable » et « stratégie relative au climat », ce qui peut être attribuable à plusieurs priorités que la Banque a présentées l'an dernier dans ses engagements sur le climat. Elle s'est notamment engagée à mobiliser 100 milliards de dollars d'ici 2025 pour réduire les effets des changements climatiques. À ce jour, elle a mobilisé plus de 27 milliards de dollars, soit plus du quart de son objectif. Et plus tôt cette année, elle a créé le groupe Finance durable des Services bancaires et marchés mondiaux (SBMM) pour soutenir la transition vers une économie sobre en carbone.

« Nous sommes déterminés à respecter les normes les plus rigoureuses dans tout ce que nous faisons, et c'est pourquoi nous sommes ravis de voir que nos investissements et nos efforts importants sur les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance sont encore une fois reconnus par cet indice Dow Jones », souligne Brian Porter, président et chef de la direction de la Banque Scotia. « Un grand merci à notre équipe gagnante de BanquiersScotia pour son apport cette année et pour tout le travail qu'elle a fait afin de bâtir une entreprise plus durable pour l'avenir de tous. »

La Banque Scotia a mis en place plusieurs initiatives intéressantes qui lui ont permis de faire des progrès à l'égard de ses engagements sur le climat :

Mobilisation de plus de 27 milliards de dollars en taxonomie financière pour la transition écologique (depuis le 1 er novembre 2018);

novembre 2018); Utilisation du produit de l'émission initiale de 500 millions de dollars US d'obligations vertes de 3,5 ans de la Banque Scotia pour différents projets environnementaux, telle que présentée dans le rapport sur les obligations vertes de la Banque Scotia;

Mise en place d'une évaluation des risques liés aux changements climatiques pour mieux tenir compte des changements climatiques dans sa gestion des risques et l'évaluation du crédit;

Établissement d'un partenariat entre le centre d'excellence sur les changements climatiques de la Banque Scotia et l'Institut de la finance durable de l'Université Queen, pour contribuer à la discussion mondiale sur les changements climatiques;

de la Banque Scotia et l'Institut de la finance durable de l'Université Queen, pour contribuer à la discussion mondiale sur les changements climatiques; Création du groupe de ressources pour les employés Action pour l'environnement et le climat.

Pour en savoir plus sur la stratégie de développement durable de la Banque Scotia et ses engagements sur le climat, consultez le www.banquescotia.com/durabilite.

À propos de DJSI

L'indice de durabilité Dow Jones North America recense les chefs de file en matière de développement durable en Amérique du Nord, selon SAM. Il s'agit du quintile supérieur des 600 sociétés nord-américaines les plus importantes de l'indice S&P Global BMI, selon des indicateurs économiques, environnementaux et sociaux à long terme.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Au 31 juillet 2020, l'effectif de la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et les actifs s'élevaient à environ 1 200 milliards de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

