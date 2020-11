CARFAX nommée l'une des Cultures d'Entreprise les Plus Admirées au Canadatm en 2020





CARFAX, un chef de file mondial pour l'historique et l'évaluation des véhicules, a été nommée l'une des Cultures d'Entreprise les Plus Admirées au Canadatm pour 2020. Le programme annuel qui en est maintenant à sa 17e année est présenté par Waterstone Human Capital, une société phare de gestion de talents culturels. Le prix récompense les meilleures organisations canadiennes de leur catégorie pour leurs cultures exceptionnelles qui stimulent la performance et maintiennent un avantage concurrentiel.

Le panel de juges, comprenant d'anciens lauréats, a cité le succès de CARFAX en partie en raison de l'approche axée sur les personnes adoptée par l'entreprise et du fort alignement qu'elle a entre les équipes, les processus et la vision globale. "Nos employés apprennent ensemble continuellement pour créer notre forte culture. Notre objectif est de développer des équipes hautement collaboratives et de faire ressortir le meilleur de chacun", déclare Mark Rousseau, Président et Directeur général de CARFAX Canada. "Notre succès est alimenté par ces personnes engagées qui travaillent ensemble envers notre vision commune."

"Nous voyons l'impact de notre forte culture non seulement dans nos résultats élevés d'engagement, mais aussi dans nos performances d'affaires et la satisfaction de nos clients", déclare Rousseau. "Notre équipe de CARFAXers enthousiastes et engagés continue de réaliser une croissance à deux chiffres année après année."

"Chez Waterstone, nous croyons que la culture d'entreprise est le moteur de la performance et qu'il s'agit du plus grand atout d'une organisation", a déclaré Marty Parker, Président et chef de la direction de Waterstone Human Capital et Président des prix des Cultures d'Entreprise les Plus Admirées au Canadatm. "Les organisations gagnantes de cette année ont toutes démontré un engagement exceptionnel envers la culture d'entreprise et à tirer parti de leur culture comme un avantage concurrentiel."

"CARFAX engendre une culture tellement amusante, respectueuse et centrée sur les employés qui distingue vraiment l'entreprise", explique Scott Knight, un développeur de systèmes qui travaille dans l'entreprise depuis mars 2019. "Cela a été l'un des plus grands privilèges et joies de ma carrière de contribuer à la croissance de l'exceptionnelle équipe de CARFAX au Canada. »

La construction a été récemment achevée au siège social canadien de CARFAX au 100 Kellogg Lane, un espace à la fine pointe de la technologie créé à partir de l'usine d'origine de céréales Kellogg. L'investissement dans le bureau de 48 555 pieds carrés a été fait pour loger l'équipe en pleine croissance. Les plans de croissance de l'entreprise permettront de créer des centaines de nouveaux emplois au cours des prochaines années. Pour les postes vacants, visitez: ICI et ICI.

À propos de CARFAX au Canada

La mission de CARFAX est d'aider des millions de personnes à magasiner, acheter, entretenir et vendre des voitures usagées avec plus de confiance. En tant que leader dans l'historique et l'évaluation des véhicules, CARFAX fournit des informations impartiales et complètes aux consommateurs et à l'industrie automobile. Le siège social canadien de CARFAX à London, en Ontario, soutient les marchés canadiens et américains, en s'appuyant sur des milliards de dossiers de données provenant de milliers de sources, permettant aux acheteurs et aux vendeurs de véhicules usagés de prendre des décisions éclairées. CARFAX est constamment reconnu comme l'un des meilleurs employeurs et entreprises. CARFAX fait partie d'IHS Markit, (NYSE: INFO), un leader mondial en matière d'informations critiques, d'analyses et de solutions.

À propos de Waterstone

Chez Waterstone Human Capital, nous inspirons les organisations à créer des cultures de haute performance. Nous sommes une société de conseil en gestion du capital humain spécialisée dans la recherche de cadres, la mesure et l'évaluation de la culture, ainsi que la formation et le développement du leadership. Nous avons aidé avec succès des centaines d'organisations à forte croissance à l'esprit entrepreneurial à travers l'Amérique du Nord à recruter, mesurer et former pour intégrer. Waterstone est également le fondateur des programmes Les Cultures d'Entreprise les Plus Admirées au Canadatm et les PDG les Plus Admirés au Canadatm. Ces programmes nationaux récompensent chaque année les meilleures organisations et PDG canadiens de leur catégorie, pour la promotion de cultures qui améliorent le rendement et aident à maintenir un avantage concurrentiel.

