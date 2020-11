Invitation aux médias - Relançons MTL : un Forum stratégique sur le tourisme pour faire revivre un moteur économique important de la métropole





MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias au Forum stratégique sur le tourisme, le vendredi 27 novembre à 8 h, dans le cadre du mouvement Relançons MTL. Ce forum donnera l'occasion aux acteurs de l'industrie d'identifier des pistes d'action pour assurer le maintien des acquis et réunir les conditions d'une relance réussie de ce secteur, l'un des plus identitaires de la métropole.

Le tourisme montréalais d'agrément et d'affaires connaît une chute abrupte après des années marquées par une croissance soutenue. C'est tout l'écosystème qui en souffre : transport aérien, hôtellerie, industrie des congrès, restauration, arts et culture, sports, et commerce de détail. De la baisse de fréquentation du centre-ville aux restrictions pour la tenue des rassemblements, les défis sont grands et nombreux, et les ramifications économiques du tourisme sont considérables.

Faits saillants du Plan d'action pour la relance du secteur touristique, codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Tourisme Montréal, avec notre partenaire de contenu, KPMG :

En 2019, Montréal était la première région touristique du Québec avec 11,1 millions de touristes (le tiers des touristes du Québec), qui ont dépensé 5 G$ (la moitié des dépenses touristiques au Québec).

Montréal attire un nombre important de touristes du reste du pays et de l'étranger, avec 50 % des visiteurs venant de l'extérieur du Québec.

Le tourisme dans la métropole représente une création de valeur ajoutée dans l'économie québécoise de 3,6 G$ par an (soit 40 % du PIB du secteur à l'échelle provinciale) et environ 57 000 emplois directs ou indirects.

Montréal a été touchée de plein fouet par la crise sanitaire, ce qui s'est traduit par :

Une baisse de 98 % du trafic passager à Montréal-Trudeau entre 2019 et 2020 pour la période de mai à juillet;

2020 pour la période de mai à juillet; Un taux d'occupation des hôtels de 14 % entre mai à août 2020 par rapport à 85 % en 2019;

Un centre-ville qui a perdu plus de 92 % de sa fréquentation.

Pour consulter le Plan d'action pour la relance du secteur touristique, veuillez en faire la demande auprès de Caroline Des Rosiers - cdesrosiers@national.ca. À noter que ce document est sous embargo jusqu'au vendredi 27 novembre 2020, 8 h.

Date : Vendredi 27 novembre 2020



Heure : De 8 h à 14 h



Conférenciers : Michel Leblanc, président et chef de la direction, Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles du Canada

Caroline Proulx, ministre du Tourisme du Québec

Luc Rabouin, responsable du développement économique au comité exécutif de la Ville de Montréal

Yves Lalumière, président-directeur général, Tourisme Montréal

Pour consulter le programme complet du Forum stratégique sur le tourisme, cliquez ici.



Inscriptions : Les représentants des médias qui désirent participer virtuellement à ce forum stratégique doivent envoyer une requête à Caroline Des Rosiers - cdesrosiers@national.ca. Les accès vous seront fournis par la suite.

À propos du Forum stratégique sur le tourisme

Le Forum stratégique sur le tourisme, qui s'inscrit dans le cadre du mouvement Relançons MTL, est codéveloppé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain et Tourisme Montréal, en collaboration avec MT Lab et YUL Aéroport international Montréal-Trudeau.

À propos du mouvement Relançons MTL

Le mouvement Relançons MTL est propulsé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le gouvernement du Canada, le gouvernement du Québec, la Communauté métropolitaine de Montréal et la?Ville de Montréal, en association avec Investissement Québec et le Palais des congrès de Montréal, et en collaboration avec la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Conseil emploi métropole, le CN, le Fonds de solidarité FTQ et KPMG. Le mouvement est réalisé grâce au soutien d'Air Canada, de CGI, de Desjardins, d'Hydro-Québec, de La Presse, de Montreal Gazette, de RBC Banque Royale et de Rio Tinto, et en partenariat avec Aéro Montréal, AluQuébec, l'Association de la construction du Québec, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, CargoM - grappe métropolitaine de logistique et transport de Montréal, le Conseil québécois du commerce de détail, Culture Montréal, Écotech Québec, Femmessor, Finance Montréal, les Fonds de recherche du Québec, La Guilde du jeu vidéo du Québec, la Jeune Chambre de commerce de Montréal, mmode - la Grappe métropolitaine de la mode, Montréal International, Montréal InVivo, Numana, Propulsion Québec et Tourisme Montréal. Plus de détails sur le mouvement sont disponibles à www.relançonsMTL.ca .

À propos de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Forte d'un réseau de plus de 8 000 membres, la CCMM agit sur deux fronts : porter la voix du milieu des affaires montréalais et offrir des services spécialisés aux entreprises et à leurs représentants. Toujours au fait de l'actualité, elle intervient dans des dossiers déterminants pour la prospérité des entreprises et de la métropole. Avec l'appui de ses experts Acclr, la CCMM vise à accélérer la création et la croissance des entreprises de toutes tailles, ici et à l'international.

Facebook : www.facebook.com/chambremontreal

Twitter : @chambremontreal

Pour poursuivre la discussion : #RelançonsMTL

Lien connexe : www.relançonsMTL.ca

SOURCE Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Communiqué envoyé le 26 novembre 2020 à 10:04 et diffusé par :