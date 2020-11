À compter du 1er décembre, l'initiative de sécurité « entre deux arrêts » s'appliquera à tout le territoire d'Exo





MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Exo est fier d'annoncer que l'initiative de sécurité « entre deux arrêts » s'appliquera à l'ensemble de son territoire à compter du 1er décembre 2020. À partir de cette date, il sera possible pour une personne seule ou accompagnée d'un enfant, de demander de descendre entre deux arrêts planifiés d'autobus, et ce, après 20 h et jusqu'à la fin du service, 365 jours par année.

L'initiative « entre deux arrêts » était déjà disponible à bord des services offerts sur la couronne nord depuis 2018. Il était important pour exo, dans un souci d'harmonisation de ses services et de sécurité de sa clientèle, de l'étendre à l'ensemble du territoire qu'il dessert.

Aide-mémoire Quoi? Initiative « entre deux arrêts » Pour qui? Toute personne seule, homme ou femme

Toute personne seule accompagnée d'un enfant C'est quoi? La possibilité de demander pour sa sécurité de descendre d'un autobus entre deux arrêts planifiés Quand? Après 20 h jusqu'à la fin du service

En tout temps, 365 jours par année Comment? Il suffit d'aviser à l'avance le chauffeur que l'on souhaite descendre entre deux arrêts. Il vous indiquera par la suite s'il peut s'arrêter en toute sécurité

« Depuis 2017, nous travaillons sans relâche à l'uniformisation de nos services et à étendre à l'ensemble de notre territoire les meilleures pratiques déjà mises en place sur le plan local. L'initiative « entre deux arrêts » fait partie de ces pratiques que nous souhaitons offrir à toute notre clientèle. Le sentiment de sécurité est primordial pour celles et ceux qui empruntent le transport collectif, surtout en soirée. Nous espérons que chaque usager qui perçoit un enjeu pour sa sécurité n'hésitera pas à recourir à ce service, peu importe où il se trouve », a déclaré Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

