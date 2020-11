Festivals et événements touristiques - Saison hiver-printemps 2021 - Le gouvernement du Québec soutient la tenue du Village de Noël de Montréal





QUÉBEC, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec attribue une aide financière de 76 635 $ au Village de Noël de Montréal, qui se tiendra jusqu'au 20 décembre prochain.

Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis cinq ans, le Village de Noël de Montréal accueille les artisans québécois et les visiteurs pendant les fins de semaine de novembre et de décembre. Cet événement extérieur permet à tous de profiter de l'ambiance festive du temps des Fêtes dans un cadre sécuritaire.

Pour soutenir la réalisation de l'édition 2020, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation verse une contribution financière de 52 635 $ provenant du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région (PADAAR). Le ministère du Tourisme consent quant à lui une somme de 24 000 $ par l'entremise du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

Citations :

« Je suis fier de soutenir la tenue du Village de Noël de Montréal, un rendez-vous qui invite les citoyens à découvrir les entreprises et les produits bioalimentaires d'ici. Depuis le début de la pandémie, la population québécoise a fortement démontré son intérêt pour les produits régionaux. Une plus grande autonomie alimentaire est une priorité pour notre gouvernement. À l'approche de la période des Fêtes, les marchés de Noël mettent de l'avant le savoir-faire d'ici tout en apportant un peu de magie en ces temps difficiles. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Quel bonheur de savoir que le Village de Noël aura lieu cette année et égayera une fois de plus la métropole! Je salue le travail des organisateurs, qui ont su s'adapter aux consignes sanitaires. Je suis convaincue que cette activité féérique extérieure réchauffera le coeur des visiteurs en cette période particulière, en plus de soutenir les créateurs d'ici. Cette année plus que jamais, profitons de ces bons moments pour acheter local en vue du temps des Fêtes. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

