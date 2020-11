Suspension de la négociation par l'OCRCVM - NMI

Le retard salarial de l'ensemble du personnel de l'État québécois augmente de plus de 3 % et se situe à 16,5 % par rapport aux autres salariés québécois. C'est ce que constate l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) dans une étude dévoilée ce...

Actuellement en négociation pour le renouvellement des conventions collectives de plus de 160 000 travailleuses et travailleurs du secteur public, la CSN estime que le rapport de l'Institut de la statistique du Québec (ISQ) démontre, encore une fois...