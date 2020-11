Opération COVID-19 : un nouvel épisode de Facteurs de risque





MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Suite au succès de la première saison de Facteurs de risque, l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) et Savoir média ont décidé d'unir à nouveau leurs forces pour produire l'épisode spécial Opération COVID-19. Avec François-Étienne Paré à l'animation, l'émission sera disponible le 28 novembre 2020, à la télévision comme sur le Web.

COVID-19 et monde du travail

Dès le début de la pandémie, les scientifiques de l'IRSST ont travaillé sans relâche pour trouver des solutions concrètes afin de protéger la santé des travailleurs. Opération COVID-19 est donc une incursion dans cette quête de solutions rapides et efficaces. « Cet épisode spécial est bâti selon la même formule que ceux de la première saison de Facteurs de risque, soit avec une succession de courts segments qui sont présentés avec humour et convivialité par notre animateur, affirme Anne-Marie Simard, productrice déléguée et responsable du projet chez Savoir média. François-Étienne fait une incursion dans un laboratoire de l'IRSST où l'on teste différents types de masques, puis prête son visage lors de tests d'étanchéité faits avec les fameux masques N95. D'autres sujets très divers sont aussi abordés, allant des plexiglas pour protéger les caissiers jusqu'à la santé psychologique liée au télétravail. La COVID-19 a affecté de nombreux aspects du monde du travail, et c'est ce que cet épisode vise à démontrer. »

En complément, une capsule de deux minutes, intitulée Facteurs de changement, mettra en lumière la profession de chercheur en santé et en sécurité du travail.

40 ans de recherche

La diffusion aura lieu le 28 novembre 2020, date anniversaire de la fondation de l'IRSST. « Depuis 40 ans, nos équipes ont toujours été à pied d'oeuvre pour trouver des solutions concrètes afin d'aider les employeurs et les travailleurs. C'est grâce à cette vaste expertise acquise au cours des quatre dernières décennies que nous avons pu réagir rapidement pour soutenir concrètement les milieux de travail, et ce, dès le début de la pandémie. Dans l'épisode Opération COVID-19, il sera possible de mieux comprendre les nombreuses répercussions de la COVID-19 sur les milieux de travail, en plus de souligner la pertinence de la recherche en santé et en sécurité du travail », mentionne Lyne Sauvageau, présidente-directrice générale de l'IRSST.

La première diffusion télé se fera le 28 novembre 2020, à 19 h, sur les ondes de Savoir média. Le même jour, l'épisode sera disponible sur la plateforme Web de Savoir média.

La bande-annonce est présentement disponible pour un visionnement.

À propos de l'IRSST

Premier centre de recherche en SST au Canada, l'IRSST mène et finance des recherches pour éliminer les risques d'atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs et pour favoriser leur réadaptation. Solidement implanté au Québec depuis 1980, l'IRSST est un organisme de recherche scientifique reconnu pour l'expertise de son personnel et la qualité de ses travaux. L'Institut est un organisme paritaire privé, sans but lucratif, dont le conseil d'administration est composé d'un nombre égal de représentants d'employeurs et de travailleurs.

À propos de Savoir média

Savoir média est un média qui propulse le Savoir. Producteur, diffuseur et agrégateur de contenu, sa plateforme www.savoir.media met en valeur des productions originales qui donne la parole à des experts québécois reconnus, en plus de proposer de grandes séries étrangères. Évolutive, sa plateforme Web accueille des articles et différentes séries en balado pour compléter son offre vidéo.

