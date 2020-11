La Commission européenne approuve le TREMFYA®? (guselkumab) de Janssen, premier traitement de sa catégorie pour l'arthrite psoriasique (AP) active





Les sociétés pharmaceutiques Janssen du groupe Johnson & Johnson ont annoncé aujourd'hui que la Commission européenne (CE) a autorisé le TREMFYA®? (guselkumab) pour le traitement des patients adultes atteints d'arthrite psoriasique (AP) active ayant présenté une réponse inadéquate ou une intolérance à un précédent traitement à base d'antirhumatismaux modificateurs de la maladie.

Le guselkumab est le premier anticorps monoclonal entièrement humain homologué qui se lie sélectivement à la sous-unité p19 de l'interleukine (IL)-23 et inhibe son interaction avec le récepteur de l'IL-23. Il est déjà approuvé pour le traitement des patients atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère. L'IL-23 est un important facteur de la progression de maladies inflammatoires comme, entre autres, le psoriasis et l'AP.1

L'AP est une maladie inflammatoire à médiation immunitaire, chronique, complexe et évolutive caractérisée par des lésions articulaires débilitantes et de l'inflammation, en plus de l'enthésite, de la dactylite, de l'atteinte axiale et des lésions cutanées associées au psoriasis. Les douleurs, la rigidité et le gonflement des articulations et du tissu conjonctif peuvent être sévères et rendre difficile l'exécution des tâches quotidiennes.2,3 Par ailleurs, plus de la moitié des personnes atteintes d'AP souffrent également d'une autre maladie, comme la maladie cardiovasculaire, l'ostéoporose, la maladie inflammatoire de l'intestin ou la dépression.4,5 Il n'existe à ce jour aucun traitement connu pour l'AP, et on estime que jusqu'à un tiers des 14 millions de personnes souffrant de psoriasis en Europe finiront par développer une AP.6,7

« L'arthrite psoriasique est une maladie évolutive et débilitante qui peut avoir des répercussions considérables, non seulement sur la qualité de vie mais aussi sur la santé mentale d'une personne. Nous nous réjouissons de l'annonce de l'homologation du guselkumab pour le traitement de l'arthrite psoriasique », a déclaré Jan Koren, président de la Fédération européenne des associations de patients atteints de psoriasis (EUROPSO).* « Pour les patients, le fait d'avoir davantage d'options de traitement innovantes disponibles qui améliorent la qualité de vie est une bonne nouvelle, et nous pensons que cela donnera de l'espoir à de nombreux patients ayant besoin d'autres options de traitement. Nous devons à présent faire en sorte que ce traitement soit accessible aux patients dans toute l'Union européenne. »

L'homologation pour cette nouvelle indication est basée sur les résultats des études cliniques de Phase 3 DISCOVER-1 et DISCOVER-2, qui ont évalué l'innocuité et l'efficacité du guselkumab, à une dose de 100 mg administrée toutes les 4 semaines (tl4s) ou toutes les 8 semaines (tl8s) à des patients adultes atteints d'AP active. DISCOVER-1 a évalué 381 participants atteints d'AP active n'ayant pas répondu de manière adéquate aux thérapies standard, dont des participants (environ 30 pour cent) précédemment traités avec des agents biologiques anti-TNF alpha.8 DISCOVER-2 comportait 739 patients n'ayant pas encore reçu de produits biologiques et n'ayant pas répondu de manière adéquate aux thérapies standard.9 Les données de ces études ont été publiées plus tôt dans l'année dans The Lancet (24 semaines ; DISCOVER-1, DISCOVER 2).8,9

Les résultats publiés montrent que, dans les deux études, en semaine 24, les patients adultes souffrant d'AP active ont atteint la signification statistique pour le critère d'évaluation primaire d'une amélioration de 20 % (ACR20) de la réponse en fonction des critères de l'American College of Rheumatology (DISCOVER-1 : p<0,001 ; DISCOVER-2 : p<0,001) dans les groupes sous guselkumab tl4s et tl8s (DISCOVER-1 : n=255 ; DISCOVER-2 : n=493) par rapport aux groupes sous placebo (DISCOVER-1 : n=126 ; DISCOVER-2 : n= 246). 10,11

Des améliorations significatives des scores de qualité de vie (résumé de la composante physique du questionnaire abrégé en 36 points [SF36]) ont également été observées dans les groupes sous guselkumab par rapport aux groupes sous placebo dans l'étude DISCOVER-1 (p<0,001 pour les deux doses) ; dans l'étude DISCOVER-2, des améliorations significatives ont été observées dans le groupe recevant du guselkumab tl4s par rapport au groupe sous placebo (p=0,0056 [tl8s, p=0,068]). 10,11

Dans DISCOVER-2, l'inhibition de la progression des lésions structurelles a été mesurée par radiographie et exprimée en variation moyenne par rapport à la valeur de référence dans le score total de Sharp modifié par van der Heijde. En semaine 24, le groupe sous guselkumab tl4s a affiché une progression radiographique statistiquement beaucoup moins élevée (p=0,006) et le groupe sous guselkumab tl8s a affiché une progression numériquement inférieure au placebo (p=0,068). 11 En semaine 52, la variation moyenne par rapport à la valeur de référence pour le score total de Sharp modifié par van der Heijde a été similaire dans les groupes sous guselkumab tl8s et tl4s (scores moyens de 0,97 et 1,07 respectivement). 12

En semaine 52, la variation moyenne par rapport à la valeur de référence pour le score total de Sharp modifié par van der Heijde a été similaire dans les groupes sous guselkumab tl8s et tl4s (scores moyens de 0,97 et 1,07 respectivement). En outre, des taux de réponse supérieurs au niveau des indices d'étendue et de gravité du psoriasis 75 pour cent (PASI 75), PASI 90 et PASI 100 ont été observés dans les groupes sous guselkumab tl4s et tl8s par rapport aux groupes sous placebo (dans DISCOVER-1, toutes valeurs non ajustées p<0,001 avec PASI 100 étant de p=0,0005 et dans DISCOVER-2, toutes valeurs non ajustées p<0,001).8,9

Dans les deux études, le guselkumab a été bien toléré, et les effets indésirables (EI) observés ont été généralement cohérents avec ceux d'études précédentes sur le guselkumab et avec les informations de prescription actuelles. Dans DISCOVER-1 et -2, les effets indésirables graves jusqu'à la semaine 24 dans les groupes de traitement tl4s (0 et 3 %) et tl8s (3 et 1 %) ont été similaires à ceux dans les groupes sous placebo (4 et 3 %). Dans DISCOVER-2, moins de 1 % des patients ont développé des infections graves après un traitement par guselkumab et, dans DISCOVER-1, aucun patient n'a développé d'infection grave après un traitement par guselkumab. Aucun décès n'a été signalé chez les patients traités au guselkumab et aucun patient traité au guselkumab n'a développé de maladie inflammatoire de l'intestin, d'infections opportunistes telles que la teigne ou la candidose, de tuberculose active ou de réactions anaphylactiques ou similaires à une maladie sérique.8,9

« Le guselkumab représente une nouvelle option de traitement ? la première de sa catégorie ? pour les patients atteints d'arthrite psoriasique, dans un domaine où d'autres options de traitement sont nécessaires. Les études DISCOVER 1 et 2, sur lesquelles est basée cette homologation, montrent le potentiel du guselkumab pour améliorer les symptômes cutanés et articulaires, y compris les lésions articulaires structurelles, qui sont tous des éléments importants d'une gestion durable de l'arthrite psoriasique », a affirmé David M. Lee, D.M., Ph.D., responsable mondial de l'unité thérapeutique Immunologie chez Janssen Research & Development, LLC. « L'autorisation octroyée aujourd'hui marque une avancée prometteuse alors que nous continuons de repenser ce qui est possible dans la manière dont les maladies à médiation immunitaire comme l'AP active sont comprises et traitées. »

Cette autorisation de mise sur le marché fait suite à un avis favorable du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA), rendu le 15 octobre.

*EUROPSO reçoit un soutien financier de Janssen pour appuyer les travaux de l'organisation en faveur des personnes souffrant de psoriasis.

À propos de DISCOVER-1 (NCT03162796 ; EudraCT 2016-001163-37)13,14

DISCOVER-1 était une étude randomisée, en double aveugle et multicentrique de Phase 3 évaluant l'efficacité et l'innocuité du guselkumab, à une dose de 100 mg administrée tl4s ou tl8s par injection sous-cutanée (SC) à des participants atteints d'AP, y compris à des participants ayant précédemment reçu des thérapies biologiques anti-TNF. DISCOVER-1 a évalué 381 participants pendant une durée d'environ un an.8

L'étude était composée de : une phase de sélection d'une durée pouvant aller jusqu'à six semaines, une phase de traitement en aveugle de 52 semaines incluant une période avec contrôle par placebo entre la semaine 0 et la semaine 24 et une période de traitement actif entre la semaine 24 et la semaine 52, ainsi qu'une phase de suivi de l'innocuité de huit semaines après la semaine 52 (entre la semaine 52 et la semaine 60 ; 12 semaines à partir de la dernière administration de l'agent étudié [en semaine 48] et jusqu'à la dernière visite de la phase de suivi de l'innocuité). Des évaluations de l'efficacité, de l'innocuité, de la pharmacocinétique, de l'immunogénicité et des biomarqueurs ont été effectuées au cours de l'étude selon un calendrier défini.

À propos de DISCOVER-2 (NCT03158285 ; EudraCT 2016-001224-63)15,16

DISCOVER-2 est une étude randomisée, en double aveugle et multicentrique de Phase 3 évaluant l'efficacité et l'innocuité du guselkumab, administré à une dose de 100 mg tl4s ou tl8s par injection SC à des participants souffrant d'AP active. DISCOVER-2 évalue 739 participants pendant une période d'environ deux ans.

L'étude est composée de : une phase de sélection d'une durée pouvant aller jusqu'à six semaines, une phase de traitement en aveugle (d'environ 100 semaines) incluant une période avec contrôle par placebo entre la semaine 0 et la semaine 24, et une période de traitement actif entre la semaine 24 et la semaine 100, ainsi qu'une phase de suivi de l'innocuité de 12 semaines après la dernière administration de l'agent étudié. Des évaluations de l'efficacité, des aspects économiques pour la santé, de l'innocuité, de la pharmacocinétique, de l'immunogénicité, des biomarqueurs et de la pharmacogénomique sont effectuées au cours de l'étude selon un calendrier défini.

À propos de l'arthrite psoriasique

L'arthrite psoriasique (AP) est une maladie inflammatoire chronique, à médiation immunitaire, caractérisée par une inflammation des articulations périphériques, l'enthésite (douleurs aux points d'attache entre les os, les tendons et les ligaments), la dactylite (inflammation grave des articulations des doigts et des orteils), l'atteinte axiale et les lésions cutanées associées au psoriasis.3,17,18 Par ailleurs, chez les patients atteints d'AP, des comorbidités comme l'obésité, les maladies cardiovasculaires, l'anxiété et la dépression sont souvent présentes.5 Les études montrent que jusqu'à 30 pour cent des 14 millions de personnes atteintes de psoriasis en Europe peuvent également développer une AP.6,7 La maladie provoque des douleurs, de la raideur et des gonflements, à l'intérieur et autour des articulations, et apparaît généralement entre 30 et 50 ans, mais elle peut se développer à tout moment.19 Bien que la cause exacte de l'AP soit inconnue, les gènes, le système immunitaire et les facteurs environnementaux sont autant d'éléments suspectés de jouer un rôle dans l'apparition de la maladie.19

À propos de TREMFYA® (guselkumab)

Développé par Janssen, le guselkumab est le premier anticorps monoclonal homologué qui se lie sélectivement à la sous-unité p19 de l'IL-23 et inhibe son interaction avec le récepteur de l'IL-23.20 Le guselkumab est autorisé en tant que médicament sur ordonnance dans l'Union européenne, aux États-Unis, au Canada, au Japon et dans plusieurs autres pays à travers le monde pour le traitement des patients adultes atteints de psoriasis en plaques modéré à sévère, susceptibles de bénéficier de l'administration d'injections ou de la prise de comprimés (traitement systémique) ou d'une photothérapie (traitement utilisant la lumière ultraviolette).20 En plus de cette homologation dans l'Union européenne, ils est approuvé aux États-Unis, au Canada, au Japon, au Brésil, en Équateur et à Taïwan pour le traitement des patients adultes atteints d'AP active.20 L'IL-23 est un important facteur de la pathogenèse des maladies inflammatoires à médiation immunitaire comme le psoriasis et l'AP.1 Dans l'Union européenne, le guselkumab est administré à une dose de 100 mg par injection SC une fois tl8s, après des doses de démarrage en semaines 0 et 4, aussi bien pour le psoriasis en plaques que pour l'AP, avec des doses de 100 mg par injection SC tl4s envisagées chez les patients atteints d'AP présentant un risque élevé de lésions articulaires selon le jugement clinique.20

Les compagnies pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson conservent les droits exclusifs de commercialisation de TREMFYA® au niveau mondial.

Informations importantes relatives à l'innocuité20

Les EI très fréquents (?10 pour cent) et fréquents (?1 pour cent) au cours des périodes contrôlées des études cliniques sur le guselkumab ont été : infections des voies respiratoires, hausse des transaminases, migraine, diarrhée, arthralgie et réactions au site d'injection. Les EI peu fréquents (?0,1 pour cent) observés ont été : infections d'herpès simplex, infections de teigne, gastroentérite, diminution du nombre de neutrophiles, hypersensibilité, anaphylaxie, urticaire et éruptions cutanées. La plupart ont été considérés comme d'intensité légère et n'ont pas nécessité l'arrêt du traitement étudié.

Veuillez vous référer au Résumé des caractéristiques du produit pour connaître les informations de prescription complètes pour le guselkumab :

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/tremfya#product-information-section.

? Les EI doivent être signalés. Ce médicament est soumis à une surveillance additionnelle, il est donc important de signaler tout EI suspecté lié à ce médicament. Les formulaires de déclaration ainsi que des informations sont disponibles sur le site www.mhra.gov.uk/yellowcard, vous pouvez aussi rechercher la carte jaune de la MHRA sur Google Play ou l'App Store d'Apple. Les EI doivent également être signalés à Janssen-Cilag Ltd en appelant le +44 01494 567447.

À propos des sociétés pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson

Chez Janssen, nous créons un avenir dans lequel la maladie appartiendra au passé. Nous sommes les sociétés pharmaceutiques de Johnson & Johnson. Nous travaillons sans relâche pour que cet avenir devienne une réalité pour les patients du monde entier, en luttant contre la maladie grâce à la science, en faisant preuve d'ingéniosité pour améliorer l'accès aux traitements et en combattant le désespoir du fond du coeur. Nous nous concentrons sur des domaines médicaux où nous pouvons avoir un impact majeur, à savoir les troubles cardiovasculaires et le métabolisme, l'immunologie, les maladies infectieuses et les vaccins, les neurosciences, l'oncologie et l'hypertension pulmonaire.

Pour en savoir plus, consultez www.janssen.com/emea.

Suivez-nous sur www.twitter.com/JanssenEMEA.

Janssen-Cilag International NV, le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché de TREMFYA® dans l'UE, et Janssen Research & Development, LLC font partie des sociétés pharmaceutiques Janssen du groupe Johnson & Johnson.

Mises en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des « énoncés prospectifs » au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 pour ce qui concerne les efforts de développement en cours et en projet portant sur TREMFYA® (guselkumab) en tant que traitement pour les patients adultes atteints d'arthrite psoriasique active. Il est conseillé au lecteur de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur les attentes actuelles à l'égard d'événements futurs. Si les suppositions sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si des risques ou incertitudes, connus ou inconnus, se matérialisent, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et projections de Janssen Research & Development, LLC, de l'une des autres sociétés pharmaceutiques Janssen et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes incluent, sans toutefois s'y limiter, les problèmes et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, dont l'incertitude quant au succès clinique et à l'obtention des autorisations réglementaires ; l'incertitude quant au succès commercial ; les difficultés et retards dans la fabrication ; la concurrence, y compris les progrès technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par nos concurrents ; la contestation de brevets ; les préoccupations quant à l'efficacité ou à l'innocuité de produits conduisant à des rappels de produits ou à des actions réglementaires ; les modifications des comportements et des habitudes d'achat des acheteurs de produits et services de soins de santé ; les modifications des lois et réglementations en vigueur, y compris les réformes en matière de soins de santé à travers le monde ; ainsi que les tendances envers la maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions plus détaillées de ces risques, incertitudes et autres facteurs figurent dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur formulaire 10-K pour l'exercice clos au 29 décembre 2019, y compris dans les sections intitulées « Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements » et « Item 1A. Risk Factors », dans le dernier rapport trimestriel déposé par la société sur formulaire 10-Q et dans les documents déposés ultérieurement par la société auprès de la Commission américaine des opérations boursières (SEC). Des exemplaires de ces documents sont disponibles en ligne sur www.sec.gov, sur www.jnj.com ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Aucune des sociétés pharmaceutiques Janssen, ni Johnson & Johnson n'assume l'obligation de mettre à jour un quelconque énoncé prospectif suite à de nouvelles informations ou à des événements ou développements futurs.

Références

