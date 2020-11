Avis aux médias - Des fonctionnaires du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique au sujet des vaccins contre la COVID-19

Suite au succès de la première saison de Facteurs de risque, l'Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) et Savoir média ont décidé d'unir à nouveau leurs forces pour produire l'épisode spécial Opération COVID-19....

Des représentants du gouvernement du Canada tiendront une séance d'information technique pour donner un aperçu de l'approvisionnement et du processus réglementaire des vaccins contre la COVID-19. DateLe 26 novembre 2020 Heure 12 h 00 (HNE) Lieu...