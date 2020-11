Le meilleur des solutions d'identité mobile d'IDEMIA donne naissance aux Digital Travel Credentials





Les Digital Travel Credentials rendent les trajets entre aéroports et sur différentes compagnies aériennes plus agréables et renforcent la confiance des passagers dans les services et les outils proposés par les aéroports. Les 10 et 11 novembre 2020, lors de la conférence virtuelle de l'OACI et en partenariat avec une compagnie aérienne, IDEMIA a effectué une démonstration de ses capacités d'innovation révolutionnaires en présentant une solution 100 % opérationnelle faisant des DTC une réalité.

En s'appuyant sur ses solutions d'identité mobile et de facilitation des flux de passagers, IDEMIA a simulé l'enregistrement et l'embarquement connectés à l'aide d'un DTC passager. Le voyageur passe ainsi tous les points de contact au sein de l'aéroport grâce à une identification biométrique rapide et ultrasécurisée. Conçus dans le respect de la vie privée, les DTC d'IDEMIA offrent une protection des informations personnelles identique à celle d'un passeport physique.

« Cette démonstration de DTC met en lumière les capacités d'innovation d'IDEMIA afin de proposer une vérification de l'identité des voyageurs dans les aéroports, à la fois hautement sécurisée, fiable et fluide. Couplé à des portiques automatisés, les DTC réduisent le temps d'attente et garantissent un voyage agréable aux passagers. Nous sommes très fiers d'effectuer le premier test de cette nature, qui confirme le leadership technologique d'IDEMIA sur le marché de l'identité et ouvre la voie à une nouvelle façon de voyager à l'avenir », déclare Philippe Barreau, Vice-président exécutif en charge des activités Sécurité publique et Identité chez IDEMIA.

D'après l'enquête menée par l'Association internationale du transport aérien (IATA) auprès de passagers du monde entier en 2019, la fluidité des voyages est une priorité absolue pour les passagers. Ainsi, 72 % d'entre eux sont favorables aux portiques automatisés, car ils accélèrent les contrôles aux frontières et renforcent la sécurité. En outre, 70 % seraient prêts à accepter une part plus importante de technologies biométriques afin de faciliter leurs déplacements, de profiter de services plus personnalisés et de consulter des informations précises et actualisées sur leur voyage. Les DTC d'IDEMIA promettent ainsi d'apaiser les craintes de nombreux passagers.

Plus d'informations sur les DTC d'IDEMIA

Une première mondiale : un titre de voyage mobile et officiel

Les DTC sont couplés à une application d'identité numérique nationale afin de garantir l'exactitude des données et de renforcer la confiance des passagers, qui peuvent créer leurs DTC via leur smartphone, depuis leur domicile ou avec l'appui d'une autorité compétente. Depuis le domicile, l'application lit la puce du passeport électronique afin de récupérer des informations personnelles, en totale conformité avec les normes de l'OACI. L'identité est ensuite garantie par une vérification biométrique du visage.

Une expérience fluide et sans contact pour les passagers à l'aéroport

Où qu'ils se trouvent, les passagers s'enregistrent sur le site Internet de la compagnie aérienne à l'aide de leur smartphone. À l'aéroport, ils passent les portiques automatisés de contrôle aux frontières grâce à la reconnaissance faciale. L'identité des passagers est vérifiée au moyen de leur smartphone, réduisant par 3 le temps de vérification.

À propos d'IDEMIA

IDEMIA, le leader mondial de l'Identité Augmentée, fournit un environnement de confiance permettant aux citoyens, comme aux consommateurs, d'accomplir leurs activités quotidiennes les plus importantes (payer, se connecter, voyager), que ce soit dans le monde physique ou dans le monde digital.

Sécuriser notre identité est devenu essentiel dans le monde dans lequel nous vivons. En nous engageant pour l'Identité Augmentée, une identité qui assure respect de la vie privée et confiance mais garantit également des transactions sécurisées, authentifiées et vérifiables, nous réinventons notre manière de penser, de produire, d'utiliser et de protéger l'un de nos biens les plus précieux, notre identité, partout et à chaque instant où la sécurité importe. Nous fournissons cette Identité Augmentée à des clients internationaux des secteurs financiers, des télécommunications, de l'identité, de la sécurité publique et de l'Internet des Objets. Avec près de 15 000 employés dans le monde, IDEMIA sert des clients dans plus de 180 pays.

