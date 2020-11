Avis aux médias - Conférence de presse nationale virtuelle sur la santé mentale des enseignantes et enseignants canadiens





OTTAWA, ON, le 26 nov. 2020 /CNW/ - La Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants (CTF/FCE) tiendra une conférence de presse en mode virtuel ce jeudi, 26 novembre, à 13 h (HE). À cette l'occasion, elle rendra publics les résultats d'un sondage national sur la santé mentale et le bien-être du personnel enseignant, une question qui prend de plus en plus d'importance en cette période de pandémie.

Le Sondage éclair de la CTF/FCE sur la santé mentale du personnel enseignant a été mené dans les deux langues officielles du 16 au 25 octobre 2020. Distribué par l'intermédiaire des organisations membres provinciales et territoriales de la Fédération, le Sondage a recueilli près de 14 000 réponses. Les personnes participantes étaient des enseignantes et enseignants actuellement en exercice. Le Sondage fait suite à l'étude sur la pandémie que la CTF/FCE a réalisée en juin 2020, qui a permis de recueillir plus de 15 000 réponses en deux semaines.

Résultats notables

Au total, 46 % des enseignantes et enseignants sont très stressés, ont dû mal à gérer leur stress et se sentent de plus en plus malheureux.

Les enseignantes et enseignants ont de plus en plus de mal à faire le minimum nécessaire pour entretenir leur santé physique au quotidien.

Il faut de multiples couches de soutien, au niveau de l'école, du conseil ou de la commission scolaire, et du Ministère, pour, d'une part, écouter et reconnaître les problèmes très réels auxquels se heurtent les enseignantes et enseignants, les autres travailleurs et travailleuses de l'éducation et les élèves en cette période de pandémie, et, d'autre part, répondre à ces problèmes en apportant les changements requis pour atténuer les effets de l'augmentation de la charge de travail et apaiser les préoccupations que les membres du corps enseignant éprouvent à l'égard de la santé et de la sécurité de leurs élèves et de leurs collègues, ainsi que de leur propre santé et sécurité.

Le questionnaire du sondage contenait notamment dix questions fermées sur la santé mentale et le bien-être, dont des questions de référence sur l'état de santé mentale et les niveaux de stress actuels des enseignantes et enseignants, des échelles de Likert sur le bien-être physique et émotionnel, et des questions comparatives longitudinales.

Pour se joindre à la conférence de presse

Les journalistes sont invités à communiquer avec Lynne Parisien au plus tard le 26 novembre à 11h pour s'inscrire. Une fois inscrites, ces personnes recevront l'information pour se connecter à l'évènement sur Zoom, le rapport complet du sondage et les principales constatations provinciales et territoriales.

Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants

Fondée en 1920, la Fédération canadienne des enseignantes et des enseignants est la voix nationale de la profession enseignante. Alliance nationale d'organisations provinciales et territoriales de l'enseignement, elle représente 18 organisations membres et plus de 300 000 enseignantes et enseignants des écoles élémentaires et secondaires au Canada.

