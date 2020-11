Forte d'un demi-million de personnes : La formation de Premiers soins en santé mentale passe en mode virtuel





OTTAWA, ON, le 26 nov. 2020 /CNW/ - Hier soir, des centaines de personnes se sont réunies en ligne pour célébrer le lancement de la formation virtuelle de Premiers soins en santé mentale (PSSM).

À l'instar des formations de premiers soins classiques, qui enseignent aux participants à porter secours à une personne blessée physiquement, les formations de PSSM fournissent aux apprenants les outils et la confiance nécessaires pour soutenir une personne vivant une crise liée à la santé mentale.

« Le besoin de PSSM n'a jamais été aussi grand, affirme Louise Bradley, présidente et directrice générale de la Commission de la santé mentale du Canada (CSMC). Pour empêcher une pandémie de maladie mentale faisant écho à la pandémie de COVID-19, il est temps d'apprendre à venir en aide aux gens qui nous entourent. »

L'événement célébré sur Facebook Live était animé par l'auteur-compositeur-interprète et promoteur de la santé mentale Séan McCann, en rétablissement d'un trouble lié à la consommation de substances, qui promeut l'importance d'avoir des conservations franches pour enrayer la stigmatisation. « J'ai longtemps sillonné le Canada avec l'un des plus grands groupes de musique festive au pays, Great Big Sea. Aujourd'hui, ma mission est de parcourir ces mêmes routes, porteur d'un message différent. J'ai toujours ma guitare en main, mais mes chansons portent sur la puissance de l'espoir et du rétablissement. »

Le message de M. McCann a trouvé écho parmi les instructeurs de PSSM, les apprenants et les employés de la CSMC présents au lancement, ravis de marquer une courte pause dans le dur travail qu'ils ont réalisé pour adapter la formation à un format virtuel.

« Nous venons de faire un pas de géant, se réjouit Mike Pietrus, directeur de Changer les mentalités, le service de la CSMC supervisant la formation et le développement de PSSM. Après avoir franchi le jalon du demi-million de personnes ayant suivi la formation au Canada, le passage à la plateforme virtuelle nous permettra de faire croître le mouvement de façon considérable. »

À peine quelques jours après le début du confinement de la COVID-19, l'équipe de M. Pietrus s'est attelée à la tâche d'adapter à toute vitesse ses cours sur la résilience et l'intervention en cas de crise pour offrir des formations répondant aux besoins des travailleurs essentiels.

« Elle a déployé un effort herculéen, explique Mme Bradley. Nous avons donné des formations gratuites à plus de 5?000 personnes occupant des postes aux premières lignes d'intervention partout au pays. Et grâce au savoir acquis par nos spécialistes de l'apprentissage et nos instructeurs tout au long de ce processus, nous avons été en mesure de perfectionner notre formation de PSSM afin qu'elle reflète les pratiques exemplaires les plus récentes en matière de prestation en ligne. Tout a été modifié pour répondre aux besoins des participants. »

Denise Waligora, spécialiste des formations de la CSMC et formatrice d'instructeurs en PSSM, est d'accord. « Comme formateurs, nous devons revoir nos façons d'établir des liens avec les participants en mode virtuel. Nous devons nous assurer que chacun se sent à l'aise et en sécurité. Et nous devons évidemment maintenir la qualité de notre contenu, c'est incontournable. »

Grâce à une formation en ligne capable de surmonter les obstacles géographiques, Mme Bradley espère qu'un million de personnes seront formées au cours des cinq prochaines années. « En mode virtuel, tout est possible! »

Faits en bref

PSSM est actif dans 25 pays (depuis 2007 au Canada ).

). Plus de 500?000 personnes dans plus de 5?000 communautés du Canada ont suivi la formation de PSSM.

ont suivi la formation de PSSM. Plus de 10?000 cours ont été donnés au Canada .

. La formation de PSSM a été adaptée pour les adultes en interaction avec les jeunes, les Premières Nations, les Inuits, les Peuples du Nord, la police, les personnes âgées et les vétérans.

Produits connexes

Liens connexes

Restez branchés

Suivez la CSMC sur Facebook

Suivez la CSMC sur Twitter

Suivez la CSMC sur LinkedIn

Suivez la CSMC sur Instagram

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de la CSMC

SOURCE Commission de la santé mentale du Canada

Communiqué envoyé le 26 novembre 2020 à 08:00 et diffusé par :