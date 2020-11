TRADER Corporation et Motoinsight publient les données de performance du projet pilote de la Vente au Détail Numérique sur autoHEBDO.net





Les concessionnaires ont enregistré une croissance de 36 pour cent de clients potentiels sur le marché et de 80 pour cent en conversion de ventes en ligne

MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW/ - TRADER Corporation, le principal fournisseur de solutions automobiles numériques au Canada, analyse et rapporte la performance des données recueillies auprès de plus de 255 concessionnaires qui bénéficient actuellement de la Vente au Détail Numérique sur autoHEBDO.net, et partage les résultats avec la communauté de concessionnaires canadiens.

autoHEBDO.net est l'un des premiers marchés au monde, et le premier au Canada, à offrir une fonctionnalité de vente au détail numérique, qui est alimenté par la plateforme Motoinsight MotoCommerce. L'intégration permet aux consommateurs de facilement créer et compléter des transactions directement à partir des annonces affichées sur le marché en ligne autoHEBDO.net ainsi que sur les sites web des concessions. Six mois de données de performance montrent que les concessionnaires utilisant la fonctionnalité MotoCommerce sur les sites web de concession connaissent une croissance de 80 pourcents de la conversion des prospects à la vente.

Les concessionnaires qui utilisent le logiciel MotoCommerce sur leur site web de concession ont aussi l'habileté de déployer la même fonctionnalité à leurs annonces sur le marché autoHEBDO.net, leur permettant d'offrir à près de 10 millions d'acheteurs mensuels sur le marché la possibilité de configurer et d'effectuer des transactions à partir de la page de détails du véhicule (PDV). Les concessionnaires avec la fonctionnalité « Achat en ligne » activée sur leurs PDV ont vu 12 pour cent plus de vues et 36 pour cent de clients potentiels en plus que les annonceurs sans cette fonctionnalité.

La réponse incroyable des consommateurs souligne la demande croissante des Canadiens de mener davantage le processus d'achat de voitures par voie numérique. Un sondage mené auprès des usagers du marché autoHEBDO.net, depuis avril 2020, montre que 41 pour cent sont intéressés à acheter un véhicule en ligne, tandis que 61 pour cent sont intéressés à acheter des accessoires pour véhicules en ligne. Durant la pandémie, l'appétit pour la vente au détail numérique a augmenté, plus récemment 2 répondants sur 3 expriment le désir d'acheter un véhicule en ligne depuis le début de la COVID-19.

« Les concessionnaires qui utilisent la vente au détail numérique ont été témoin d'une augmentation significative du trafic qualifié, permettant une plus grande efficacité opérationnelle grâce à une stratégie et exécution omnicanal, et des améliorations de la rentabilité globale et de la satisfaction client, » mentionne Matt Lawson, Vice-Président, Logiciels concessionnaires et OEM, TRADER Corporation. « Nous voulons permettre à tous les concessionnaires au Canada d'atteindre les acheteurs les plus qualifiés sur le marché et de permettre aux consommateurs d'acheter facilement des voitures en un simple clic. »

TRADER Corporation a été le premier à lancer une solution de vente au détail numérique destinée aux concessionnaires sur le marché de l'automobile en mai 2020. Les fonctionnalités d'intégration de vente au détail numérique autoHEBDO.net comprennent :

Un bouton « Préparer une offre » permettant aux clients d'accéder à la plate-forme MotoCommerce directement à partir de la page des détails du véhicule du concessionnaire pour configurer les prix, examiner les accessoires et les plans de protection, effectuer les évaluations de reprise, faire une demande de financement et enfin déposer et finaliser les ententes.





Un badge « Achat en ligne » sur les listes des pages de résultats de recherche, pour sensibiliser les acheteurs au fait que le concessionnaire propose une option d'achat de véhicule en ligne.





Un badge d'identification et un bouton « Achat en ligne » sur les pages de détails des véhicules ajoutent une couche supplémentaire de notoriété à l'offre numérique de chaque détaillant.

Pour en connaitre plus sur l'activation de la vente au détail numérique sur autoHEBDO.net, visitez go.trader.ca/fr/VenteDetailNumerique

À propos de TRADER Corporation :

TRADER Corporation est le principal partenaire de marketing numérique pour les détaillants et fabricants automobiles canadiens. Avec plus de 25 millions de visites par mois et 6 millions de téléchargements de l'application mobile, les plus grands marchés automobiles de TRADER sont - autoTRADER.ca et autoHEBDO.net - la source #1 pour tout ce qui se réfère au domaine de l'automobile au Canada. La compagnie offre aux détaillants un accès à une large audience d'acheteurs de voitures neuves et d'occasion, aux meilleures pratiques de publicités numériques, à des solutions logicielles et de site web, et à de l'information sur la performance des données riches. TRADER Corporation est le premier à offrir une expérience de vente au détail numérique complètement intégrée aux consommateurs et aux concessionnaires sur l'important marché automobile canadien. Pour plus d'information, visitez go.trader.ca/fr/. Suivez TRADER sur LinkedIn, Facebook et YouTube.

À propos de Motoinsight

Motoinsight s'associe avec des fabricants automobiles et des concessionnaires pour redéfinir la vente au détails automobile. La plateforme de vente au détail numérique phare de Motoinsight, MotoCommerceTM, révolutionne l'expérience omnicanal d'achat de véhicule à travers le commerce électronique. Aussi, Motoinsight se spécialise à livrer une expérience qui connectent les consommateurs relevant des canaux de niveau I, niveau II et niveau III en un parcours unique, simple et transparent. Motoinsight opère également un portfolio de sites web de recherche et d'achat de véhicules détenus et partenaires, qui comprend des expériences pour des marques telles que Consumer Reports, Globe Drive, Black Book, Unhaggle et autres. Les solutions Motoinsight sont utilisées par presque toutes les marques de constructeurs automobiles, plus de 1400 franchises de concessionnaires et les plus grands prêteurs et compagnies d'assurance. L'entreprise sert des clients aux États-Unis, au Canada et en Australie. Pour plus d'information, visitez www.motoinsight.com

SOURCE TRADER Corporation

Communiqué envoyé le 26 novembre 2020 à 08:00 et diffusé par :