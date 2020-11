Benecaid se joint au groupe de compagnies de Green Shield Canada





TORONTO, 26 nov. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Faisant partie du groupe de compagnies de Green Shield Canada (GSC), Green Shield Benefits Association a annoncé aujourd'hui son acquisition de Benecaid. En combinant des solutions technologiques de pointe et des antécédents d'innovation, GSC et Benecaid miseront sur leur dynamisme éprouvé pour fournir en collaboration à leurs clients des produits et services de prestations avant-gardistes.



« Nous sommes très heureux d'avoir effectué cette transaction pour faire avancer la stratégie élargie de diversification des affaires adoptée par GSC, plus particulièrement pour la gestion des régimes d'assurance-médicaments », déclare Zahid Salman, président et chef de la direction de GSC. « Forte de l'excellence de ses services, de sa croissance et de son innovation démontrées, notamment grâce à sa plateforme numérique Honeybee, l'association de Benecaid avec GSC convient parfaitement pour faire découvrir à nos clients et partenaires un tout nouveau monde, et ce, afin d'accéder à des solutions d'assurance aussi bien conventionnelles que nouvelles. »

« Je suis très excité pour nous tous chez Bencaid en vue de notre association avec la grande famille de GSC », souligne Peter Berczi, président et PDG de Benecaid. « Les synergies de grande envergure déployées pour toutes les plateformes, les réseaux de distribution et les ressources humaines permettent à tout le monde d'y gagner. Faire partie d'une réussite canadienne comme celle de GSC, laquelle mise sur son énergie pour servir ses clients et favoriser le bien commun, est un concept très inspirant et enrichissant pour notre équipe. »

L'équipe actuelle de dirigeants de Benecaid continuera d'exploiter l'entreprise sous la marque Benecaid, et Peter Berczi et David Katz se joindront également à l'équipe de direction de GSC dans le cadre de sa division de gestion d'assurance-médicaments, sous la direction de Rino Rondinone, vice-président directeur, Gestion des garanties et services technologiques.

Pour en savoir plus :

Service des médias de GSC

1 800 268-6613, poste 3409

media@greenshield.ca

À propos de Green Shield Benefits Association

Faisant partie du groupe de compagnies de Green Shield Canada (GSC), Green Shield Benefits Association a été fondée en 1987 et s'est poursuivie en 2014 en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif (Loi BNL). Green Shield Benefits Association est une organisation non réglementée, sans capital-actions, à but non lucratif.

À propos de Green Shield Canada (GSC)

GSC est le quatrième plus important fournisseur de garanties de soins de santé et dentaires au Canada. Elle est dotée d'une structure unique en tant qu'entreprise à vocation sociale, et elle a pour mission d'aider les Canadiens à adopter un mode de vie plus sain. D'un océan à l'autre, ses régimes de garanties collectifs et individuels couvrent les médicaments, les soins dentaires, les soins de santé complémentaires, les soins de la vue, l'hospitalisation et les voyages, de même que les services d'administration et de gestion des garanties. Grâce à des stratégies de durabilité fondées sur les résultats, à une technologie de pointe et à un service à la clientèle exceptionnel, GSC crée des programmes novateurs pour près de quatre millions de membres des régimes dans tout le pays.

À propos de Benecaid

Benecaid est un chef de file proposant depuis plus de 20 ans des solutions novatrices de régimes collectifs aux petites et moyennes entreprises du Canada. Les solutions uniques de Benecaid comprennent des régimes collectifs concurrentiels pour les soins de santé, les soins dentaires et les prestations complémentaires, dans le cadre d'options d'assurance traditionnelle ou personnalisée, et ce, afin d'offrir sur le marché toute une gamme de solutions flexibles grâce à son réseau de conseillers autorisés indépendants en assurance. La plateforme numérique de prestations Honeybee mandate aussi bien les conseillers en assurance que les compagnies d'assurance à faire connaître à leurs clients et à leurs membres du régime une expérience moderne en matière d'avantages sociaux grâce à l'accès au plus vaste choix de produits et services de prestations évolutives et personnalisées, lequel est optimisé pour répondre aux objectifs uniques d'une entreprise. À titre de tiers administrateur pour certaines des compagnies d'assurance les plus fiables et réputées du Canada, Benecaid allie ses connaissances approfondies sur les produits et son expertise en administration des avantages sociaux aux toutes dernières technologies afin d'offrir aux employeurs des solutions abordables et viables d'avantages sociaux et une expérience client incomparable à leurs employés.





Communiqué envoyé le 26 novembre 2020 à 07:30 et diffusé par :