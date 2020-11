Les actifs ESG canadiens montent à 3,2 billions de dollars





Le Rapport de tendances de l'investissement responsable canadien 2020 révèle que l'investissement responsable (IR) continue de croître rapidement au Canada. Le rapport bisannuel, publié aujourd'hui par l'Association pour l'investissement responsable (AIR) canadienne, fait le suivi de l'échelle, des tendances et des perspectives de l'investissement responsable, qui fait référence aux investissements qui intègrent les questions environnementales, sociales et de gouvernance d'entreprise (ESG) dans la sélection et la gestion des investissements.

Selon les dernières données disponibles, les actifs de l'IR sont passés de 2,1 billions de dollars à la fin de 2017 à 3,2 billions de dollars au 31 décembre 2019. Cela représente une augmentation de 48 % des actifs sous gestion (ASG) de l'IR sur deux ans. Ces chiffres reflètent les actifs qui relèvent de sept stratégies ou catégories d'IR différentes, notamment l'intégration ESG, l'engagement des actionnaires, le filtrage négatif, le filtrage basé sur des normes, le filtrage positif, l'investissement ESG thématique et l'investissement d'impact.

L'investissement responsable représente maintenant 61,8 % des ASG canadiens, contre 50,6 % deux ans plus tôt. L'actif des fonds communs de placement de détail de l'IR est passé de 11,1 milliards de dollars à 15,1 milliards de dollars, en hausse de 36 % sur deux ans. Cette part de marché croissante montre que les investisseurs canadiens considèrent de plus en plus les facteurs ESG comme des éléments importants des décisions d'investissement, une écrasante majorité de 97 % des répondants s'attendant à des niveaux de croissance modérés a élevé de l'IR au cours des deux prochaines années.

«?Cette recherche confirme que l'investissement responsable n'est pas une tendance; c'est un changement de paradigme?», a déclaré Dustyn Lanz, PDG de l'AIR. «?L'industrie de l'investissement subit une transformation séculaire, gérant les actifs vers des résultats plus durables et inclusifs pour la société tout en protégeant la valeur à long terme pour les actionnaires.?» Il a ajouté : «?Pour les gestionnaires d'actifs et les conseillers financiers, l'expertise de l'IR n'est plus une bonne chose à avoir; ce sont des enjeux de table.?»

« Les gestionnaires d'actif ont constaté clairement que les Canadiens tenaient à faire une différence grâce à leurs placements, l'engouement pour les solutions ESG/d'impact ayant été analysé comme la principale source de développement de l'IR au cours des deux prochaines années », a déclaré Frederick M. Pinto, vice-président principal et responsable de la gestion d'actif, Placements NEI. « NEI s'est engagée à accompagner le secteur d'activité dans ses efforts visant la propriété active et les solutions d'impact, de sorte à mieux répondre à cette demande. »

Faits saillants :

3,2 billions de dollars en actifs sous gestion (ASG) issus de l'IR.

Croissance de 48 % des ASG issus de l'R sur une période de deux ans.

L'IR représente 61,8 % de l'industrie canadienne de l'investissement, en hausse par rapport à 50,6 % il y a deux ans.

L'actif des fonds communs de placement de particuliers issus de l'IR est passé de 11,1 à 15,1 milliards de dollars, soit une augmentation de 36 % sur deux ans.

Les deux stratégies d'IR les plus importantes par ASG sont : (1) l'intégration ESG et (2) l'engagement des actionnaires.

Les cadres ESG les plus souvent utilisés par les répondants dans leur analyse d'investissement sont : (1) Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (TCFD)?; (2) les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies?; et (3) le Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Les répondants au sondage ont indiqué que les quatre principales raisons de considérer les facteurs ESG sont les suivantes : (1) minimiser les risques au fil du temps (2) améliorer les rendements au fil du temps (3) remplir leur obligation fiduciaire et (4) remplir la mission, le but ou les valeurs.

97 % des répondants s'attendent à un niveau de croissance de l'IR modéré ou élevé pour les deux prochaines années.

Voir le rapport complet ici.

À propos du rapport sur les tendances de l'IR au Canada

L'AIR publie le Rapport sur l'investissement responsable au Canada tous les deux ans pour comprendre et évaluer les caractéristiques de l'investissement responsable au Canada. Les données recueillies auprès de plus de 100 gestionnaires d'actifs, propriétaires d'actifs et sources accessibles au public telles que des rapports annuels. Les chercheurs ont évité le double comptage en soustrayant environ 638 milliards de dollars d'actifs de l'IR qui se chevauchaient entre les gestionnaires externes et les fonds de fonds. Tous les chiffres sont exprimés en dollars canadiens au 31 décembre 2019. Le rapport 2020 a été généreusement parrainé par Placements NEI.

À propos de l'Association pour l'investissement responsable (AIR)

L'AIR est l'association industrielle canadienne pour l'investissement responsable. L'AIR compte parmi ses membres des gestionnaires d'actifs, des propriétaires d'actifs, des conseillers et des fournisseurs de services qui appuient son mandat de promotion de l'investissement responsable sur les marchés de détail et institutionnels du Canada. Les membres de l'AIR gèrent collectivement plus de 20 billions de dollars d'actifs. Apprenez-en davantage sur www.riacanada.ca

