Invitation aux médias - Négociations 2020 : la FAE déploiera 1 000 chaises orphelines d'enseignantes et enseignants devant l'Assemblée nationale





MONTRÉAL, le 26 nov. 2020 /CNW Telbec/ - Afin de dénoncer l'inaction du gouvernement dans le cadre des négociations actuelles, la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) invite les représentantes et représentants des médias au déploiement de 1 000 chaises vides devant l'Assemblée nationale et tout autour de la fontaine de Tourny pour illustrer la pénurie d'enseignantes et enseignants qui sévit dans les écoles publiques du Québec, ce jeudi 26 novembre à 9 h 30.

Sylvain Mallette, président de la FAE, ainsi que des enseignantes et enseignants seront sur place afin d'accorder des entrevues.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Déploiement de chaises orphelines d'enseignantes et enseignants Quand : 26 novembre 2020, 9 h 30 Qui : Sylvain Mallette, président de la FAE, enseignantes et enseignants de l'école publique Où : Jardins du parlement (croisement des Jardins du parlement et de la fontaine de Tourny)

Les participants et participantes, ainsi que les représentantes et représentants des médias devront s'assurer de porter leur masque et de maintenir la distanciation sociale recommandée par la santé publique. Le rond-point de l'avenue Honoré-Mercier sera fermé à la circulation pour l'occasion.

La FAE regroupe neuf syndicats qui représentent près de 49?000 enseignantes et enseignants du préscolaire, du primaire, du secondaire, de l'enseignement en milieu carcéral, de la formation professionnelle, de l'éducation des adultes et le personnel scolaire des écoles Peter Hall et du Centre académique Fournier, ainsi que 1?800 membres de l'Association de personnes retraitées de la FAE (APRFAE). Elle est présente dans sept régions : Montréal, Laval, Québec et Outaouais, dans lesquelles se trouvent les quatre plus grands po?les urbains du Québec, ainsi que dans les Laurentides, l'Estrie et la Montérégie.

